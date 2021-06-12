2021亞洲盃男籃資格賽分組賽事將於菲律賓舉行，由於國際間疫情仍然嚴峻，目前又無國籍航空執飛此航線，中華男籃隊在台灣虎航協助下，將以包機方式往返，並由美德向邦贊助全套防疫備品，提供中華隊在疫情期間最完善的搭機保護。

本屆資格賽比賽地點位於菲律賓克拉克自由港區，是當地著名旅遊景點，但國內未有航空公司執飛此條航線。台灣虎航董事長陳漢銘得知中華隊6月份出國行程後，即促成以包機方式接送代表隊往返台菲兩地，降低染疫風險並免除轉機不便。

中華籃協表示，各國航班許多已減班或取消，即使只是前往鄰國菲律賓，仍存在著許多不便，台灣虎航此次提供的包機直飛往返，讓中華隊免去搭機出國的擔憂，得以專心備戰全力以赴。出征球員也得到美德向邦贊助的防疫備品每人1組，讓球員的防疫裝備再升級。

中華男籃隊預定6月14日啟程赴菲律賓克拉克自由港區，本階段將進行3場比賽，分組前2名球隊將直接取得亞洲盃門票，分組第3名球隊將進行第2輪賽事，爭取最後4席名額。