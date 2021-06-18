中港台三地演藝圈美女眾多，誰又是日本網友心目中的第一美呢？日本人氣投票網站Ranking.net由超過2300位網友所做的一份「中港台最美女星」調查，想不到在這份排行榜中，人美EQ高外加學歷一流的「台灣第一名模」林志玲、還被封為「新疆四美」的迪麗熱巴，竟分別只排在第5、6名，結果令人意外。

日本網站Ranking.net近日公開中港台最美女星票選結果，擁有一張洋娃娃般混血精緻臉蛋的Angelababy（楊穎），就以255票拿下第一美殊榮，日本網友更大讚Baby五官精緻零缺點，擁有一種瞬間就被她笑容吸引的美。

大陸女星楊冪、范冰冰與章子怡，則分別位居第2、3、4名寶座，有日本網友直言因為看了楊冪演出的《三生三世十里桃花》被她圈粉，也有人大讚楊冪擁有「中華美人」黑髮加上白皙皮膚的特徵。

第五名則是已升格日本人妻的「台灣第一名模」林志玲，有女網友盛讚她擁有世界第一的溫柔笑容，在看到林志玲微笑的第一眼就愛上她，與老公Akira的好感情也令人羨慕。被封為「新疆四美」的迪麗熱巴，則是排在第6名。