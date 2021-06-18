WiFi 6等新興應用帶動LTCC(低溫共燒陶瓷)需求強勁，璟德(3152)目前訂單交期長達3到4個月，為因應訂單需求，璟德持續進行擴產，二期新產能預計第3季底到第4季開出，隨著新產能加入，璟德今年營運可望逐季成長，全年業績有望創下歷年新高。

璟德以生產LTCC高頻整合元件及模組為主，產品包括：濾波器(Filter)、平衡阻抗濾波器、晶片天線及模組、射頻前端模組、天線開關模組、高頻晶片陶瓷元件等，是大中華區LTCC第一名的製造商，也是全球前三大廠，僅次於村田及TDK。

受到東南亞新冠肺炎疫情再起影響，大陸等非蘋智慧型手機品牌廠5G手機銷售不佳，所幸WiFi 6等市況火熱，且璟德產品在終端應用廣泛，加上LTCC是有技術門檻的產品，需要長時間與IC設計業者合作共同開發相關零組件，長時間經營才有具體成果，璟德挾技術優勢，目前接單依舊暢旺，訂單交期長達3到4個月。

璟德5月合併營收為2.85億元，年成長63.99%，連3個月創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為13.1億元，年成長58.89%，從目前接單來看，璟德今年營運可望逐季成長，全年業績有望創下歷年新高。

LTCC「錢」景閃亮，璟德近兩年也積極擴產，第二階段擴充現已開始進駐設備，若台灣本土疫情獲得控制，二期新產能可望在今年第3季底到第4季完成，根據璟德規劃，二期產能將與一期一樣增加約40%產能。