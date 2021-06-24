為培育專業飛航人才，朝陽科大斥資5億元籌設航空學院，並購置SVH-4直升機，提供學子操作訓練使用。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）公布「2021全球最佳年輕大學」排名，來自世界68個國家或地區、共有475所大學上榜，台灣則有17所大學入列，其中，朝陽科技大學已連續3年成為全台私立科大唯一躋身年輕大學排行榜，表現亮眼。

朝陽科大2021年名列世界年輕大學400＋，校長鄭道明表示，此排名採用教學、研究、論文引用影響力、國際展望、產學收入等5大範疇、共13項指標做評比，朝陽以卓越的學術研究、永續發展及社會影響力獲國際肯定，目前學校已與超過640所海外學校簽訂學術合作協議。

鄭道明強調，朝陽科大近幾年在國際化權威排名表現亮眼，除連續4年進榜全球最佳大學、榮登亞洲地區最佳大學及全球新興經濟體大學等排名，在國內指標性排名也是名列前茅，包括獲選2021國內大學聲望調查的「年度辦學最佳大學」、獲遠見雜誌評選企業最愛科大生排名等。

校方強調，朝陽積極透過重點特色計畫強化校級研究中心、帶動研發與產學績效，近年更斥資5億元籌設航空學院，今年並新設「飛行與民航人員技術系」，是空軍官校外、全台唯一與航空公司合作培訓專業飛行人員的學校。此外，航空學院特別聘請丹麥機師及國內資深業師，課程規畫涵蓋航務、機務及運務等三大主軸，為學生打造飛航圓夢基地。

而在善盡社會責任方面，朝陽科大也積極投入社區等服務，根據2021年天下USR大學公民調查，該校在全台110所大學中、實踐社會責任展現傑出成果，蟬聯私立技專校院第1名。