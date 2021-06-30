教育部重組康寧大學董事，推選小組今天召開決審會議，選出群組董事1組及個人董事6人，其中群組董事由「台北醫學大學群組」獲得。

康寧大學原董事會因未能完成捐資支付臺南校區土地權利金承諾，經教育部於去年7月聲請法院解除全體董事職務，法院於去年11月17日裁定解除全體董事職務。

教育部依私立學校法第25條第2項規定，就熱心教育之公正人士中，指定學校師生代表、工會代表及相關領域專家學者組成康寧學校財團法人董事推選小組 ，共有群組董事2組及個人董事19人入圍第2階段決審，小組於並今天召開決審會議(視訊)，選出新的董事名單。

教育部表示，今天決審會議，出席者為群組董事2組（含「台北醫學大學」及「智慧健康系統」）及個人董事15人，小組決議共選出群組董事1組及個人董事6人。

教育部表示，新的康寧大學董事中，「台北醫學大學群組」包含張文昌、李祖德、陳玲玉、 林建煌、朱娟秀及許淑群等6人；個人董事則有何弘能、李吉仁、林聖哲、邱仲慶、高靖秋及蔡惠任等6人。

教育部表示，推選小組2月18日會議決議董事推選採公開徵求方式辦理，個人董事其中1位為康寧大學專任教師（由學校自行推選產生），教育部函請學校經公開程序推選1名專任教師擔任董事候選人。

教育部指出，康寧大學6月24日函報之董事候選人經推選小組討論後決議，因與之前決議及函文所提之「公開程序」不符，且候選人及有選舉權人未包含編制外專任教師，推選小組決議退請學校於1個月內重新推選候選人後再報。