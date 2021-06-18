長榮(2603)、四維航(5608)、正德(2641)三檔航運股今天處置交易，不過，航運股人氣火熱擋不住，掛上緊箍咒股價繼續活跳跳，占大盤成交金額比重逼近5成，再次超越電子股，盤中上市櫃航運股更高達14檔亮燈漲停。

航運股中的貨櫃、散裝及貨攬強勢上漲，又以散裝為領頭羊。主要美國擴大基建設計畫將開始推動，市場需求大增，載運鐵礦砂為主的海岬型運價指數(BCI)近日來大漲，自6月8日反彈以來漲幅已達67％。

而BDI指數16日收到3176點，上漲151點，海岬型日租金急速反彈，近幾日出現報復上漲，日租金直接衝上到3.32萬美元。多重利多下，裕民(2606)、新興(2605)、中航(2612)、慧洋-KY(2637)、台航(2617)及正德今天都衝上漲停價位。

貨櫃輪也持續強勁，長榮、陽明(2609)及萬海(2615)都將於今日收盤後進入台灣50成分股，陽明、萬海盤中再寫史上新高價，長榮遭處置交易，盤中量能大幅萎縮，壓抑漲勢，股價表現也落後陽明。

貨攬業者在台驊投控(2636)持續創高帶動，中菲行(5609)、捷迅(2643)近期一波大漲表現，今天也再度亮燈，其中，捷迅今天首次站上百元新高價，也是第六檔股價破百的航運股。