歐美及大陸車市持續回溫，雖然車用晶片依舊供應不足，但第3季進入傳統銷售旺季及晶片短缺狀況逐漸緩解，有望拉動新車銷售，使得汽車零組件表現強勁，車王電(1533)、倉佑(1568)、麗清(3346)都拉上漲停，漲幅達5％以上包括大億(1521)、吉茂(1587)、英利-KY(2239)等。

大陸5月乘用車銷售量約164萬台、年減1.1％、月減3.3％，在基期偏高以及車用晶片短缺情況下，銷售量大致符合市場預期，但日系車廠受晶片缺貨影響幅度最大。不過，2021年大陸整體車市銷售量成長率有望由原先預估的4％上修至6.5％，其中乘用車由年增7.5％上修至年增10％、商用車由年減10％上修至年減8％，顯示下半年乘用車銷售量並不看淡。

此外，法人指出，從需求面來看，零售數量持續上升，庫存指數持續改善，顯示大陸汽車產業仍在復甦週期中，從終端換車需求仍舊強勁。

近期汽車零組件擺脫去年上半年的影響，今年以來復甦相當強勁，若非受到晶片缺貨及海運船期影響，成長力道可能更為強勁，但因為供不應求及遞延效應帶動，下半年旺季效應可期。

個股方面，麗清今天攻上漲停，該公司前5月營收為23.78億元，年增75.57％。大陸前十大車廠皆為麗清客戶，2021年新增Hella、三立車燈等客戶，客戶持續增加有助於終端市佔提升。另一方面，麗清在大陸新車LED車頭燈滲透率持續提升，2020年麗清LED頭燈營收比重提高至20％，今年有望持續突破。

皇田(9951)第2季仍受車用晶片影響，歐洲地區出貨下降，但大陸車市日系客戶市占率仍在上升且領先產業成長率，另外，負責多項歐美客戶新專案的墨西哥廠放量，下半年訂單展望樂觀，第3季逐步轉佳。

聯嘉(6288)主要銷售北美，但也因為缺貨影響，衝擊上半年營收，但目前手上訂單並沒有減少，而且都是長期訂單，營收也在看晶片紓解的速度，下半年偏向樂觀看待。

AM廠商主要都是銷售北美為主，受到影響主要來自於海運，包括東陽(1319)、吉茂等。吉茂先前指出，5月至少40幾個貨櫃無法順利出貨，若能海運出貨順利，加上新產品及轉單效應，今年營運創高可期。