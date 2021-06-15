台灣三星電子預期，今年下半年隨5G價格帶下降，5G機種整體市場可望突破8成。2021年4月全台暢銷手機前10名中， 三星A系列穩佔4席，其中Galaxy A52 5G更於上市首月即躍升銷售前5名。看好台灣5G換機動能，三星正式宣布在台推出Galaxy A22 5G「直升機」，以6.6吋V極限全螢幕、4,800萬超高畫素主鏡頭、5000mAh大電量，讓消費者輕鬆直升5G生活！

減少與親友碰面的居家生活，每天透過社群上傳照片分享個人近況是不少人近期的疫後日常。Galaxy A22 5G搭載3+1鏡頭，讓消費者隨手就可拍出美照：4800萬畫素主鏡頭不論白天或黑夜，皆能呈現高畫質與細節；115度超廣角鏡頭可將畫面一網打盡；200萬畫素景深鏡頭則為照片更添立體感；前置800萬畫素鏡頭可套用多種濾鏡、美顏自拍或錄影，秀出不同面。

Galaxy A22 5G搭載6.6吋V極限全螢幕，創造沉浸式的視覺感受，搭配杜比環繞音效，讓追劇時刻更加享受。90 Hz畫面更新頻率提供用戶更加流暢的瀏覽體驗！此外，外觀設計亦別出心裁，Galaxy A22 5G機身以繽紛的夢幻柔和色系，搭配霧面材質處理，質感不同。

針對每日長時間使用手機的大量需求，Galaxy A22 5G具備5000mAh電量並支援15W閃電快充，就算整天手機不離身、假日來場影集馬拉松也游刃有餘。Galaxy A22 5G支援在台現行5G全頻段，不論觀賞高畫質影音、與好友視訊話家常，或比手速搶網購優惠，皆能享受順暢的行動體驗。

Galaxy A22 5G將推出4GB+64/128GB兩種版本。4GB+64GB版共推出松墨霧、冰河霧、薄荷霧3色，單機建議售價NT$6,990，預計於6月下旬起在全台三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路陸續上市；4GB+128GB版則推出松墨霧、薰衣霧2色，單機建議售價NT$7,990，預計7月中旬起於全台三星智慧館、三星商城、遠傳電信及經銷通路陸續上市。