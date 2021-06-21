全台缺疫苗問題至今仍待解答，日前台積電董事長劉德音與鴻海創辦人郭台銘正式宣佈要購買各500萬劑BNT疫苗。就有網友在臉書指出，台積電除了出手採買疫苗外，其實過去還默默做了許多事，他提出5大項，並強調，台積電只是沒有大肆渲染罷了，低調做實事，直呼，「不愧是護國神山台積電」。

（圖／總統府提供）

有網友在臉書粉專撰文稱，台積電前天一出手，準備買500萬劑德國疫苗捐給台灣全台才知道，這隻默默鴨子划水的台積電多有心但其實張忠謀夫人張淑芬女士主持的台積電慈善基金會，在疫情中還做了5大善事：

第一、捐了10台零接觸採檢站給台灣，約莫8千萬。

第二、捐贈2萬5千份醫療物資包，內有隔離衣隔離鏡，髮帽，藍色鞋，乳膠手套，給第一線醫護人員。

第三、捐贈400台呼吸器給各醫院與防疫旅館。

第四、捐贈數千台筆電，網路分享器給偏鄉貧窮孩子．在居家隔離時繼續上課

第五、提供數千包調理包與1500箱食物給1919食物銀行，幫助弱勢家庭老人孩童度過斷糧危機，並自付運費。

該網友表示，儘管做了以上這些事情，他們也沒有大聲作秀，從高雄氣爆，無數次地震天災意外，太魯閣事故，到這次疫情，台積電從不缺席台積電想辦法用不只是捐款的方式，默默以行動回報台灣這塊土地低調做實事，把每個層面都做好做滿．還為善不欲人知，這就是強者不愧是護國神山台積電。

貼文一出紛紛引來網友熱議大讚，「真的是低調做事 令人感動佩服」、「真的很感人，為善不欲人知，默默行善」、「一個是為善不欲人知，另一個是昭告天下自己要做善事」。