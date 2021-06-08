一架隨英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」航空母艦（R08）進行海外部署的美國陸戰隊F-35B匿蹤戰機，先前被迫緊急於西班牙渡假勝地伊維薩島（Ibiza）降落；英國皇家空軍6日表示，其已派C-17運輸機載運設備和人員前去救援。

英國皇家空軍第99中隊（No 99 Squadron）6日在官方推特上表示，該中隊下轄的1架C-17「全球霸王III」（Globemaster III）運輸機，已於5日自駐地布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）起飛，前往英國F-35B老家馬漢皇家空軍基地（RAF Marham），搭載相關裝備、零組件和技術人員，接著飛往西班牙伊維薩島，協助維修先前於當地緊急降落的美軍F-35B，並稱後者「很快便能重返藍天」。

《英國國防期刊》（UK Defence Journal）指出，這架F-35B隸屬於美國陸戰隊第211戰鬥攻擊中隊（VMFA 211），是「伊麗莎白女王號」航艦打擊群的一員。該機5月31日自「伊麗莎白女王號」起飛後，轉降伊維薩島機場；根據於當地拍攝的照片，其外觀並無明顯損傷，僅左後輪爆胎。消息人士告訴《英國國防期刊》，無論轉降的真正原因是什麼，當你能把這架價值1.5億美元（約新台幣41.6億元）的昂貴戰機降落在寬大跑道上時，當然比降落在航艦的狹窄跑道上安全。

「伊麗莎白女王號」5月22日晚間出港，搭載英國皇家空軍617中隊的8架F-35B、美陸戰隊第211戰鬥攻擊中隊的10架F-35B、14架皇家海軍直升機，以及1個連的皇家海軍陸戰隊。該艦與由英、美、荷蘭艦艇組成的打擊群，將進行為期28週的海外部署，預定訪問超過40個國家，包括印度、新加坡、南韓和日本等。

(中時新聞網)