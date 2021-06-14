哈利王子與梅根為女兒取名「莉莉貝」真的有獲得女王伊麗莎白二世首肯？

英國哈利王子與妻子梅根再生事端，為女兒取名「莉莉貝」致敬女王陷入紛爭，英媒引述消息人士透露，女王伊麗莎白二世對於哈利梅根不斷放出不實消息相當憤怒，決定再也不忍了，下令捨棄王室一貫沉默政策，指示官員糾正所有扭曲她私人對話的言論，不讓錯誤資訊繼續亂傳。

英國《每日郵報》（Daily Mail）12日引述消息人士披露，針對哈利王子與梅根繼續讓有關英國王室成員的謊言在媒體上流傳，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）已經決定不再保持沉默，長久以來女王堅定貫徹「永不抱怨、永不解釋」的政策，現在她決心捨棄政策，並且指示內務官員更正任何扭曲她或高級王室成員私人對話的言論。

《每日郵報》評論，女王政策大翻轉，顯示她對哈利王子與梅根的友人持續向媒體提供消息，以及剛出生的曾孫女以她的名字命名所引發的紛爭感到憤怒。

知情人士透露，最新一起不愉快紛爭「已經把女王逼向瘋狂邊緣」，女王對哈利梅根方面接二連三對媒體爆料所採取的強硬行動，並不只是因為曾孫女以她的小名命名，而是關於媒體報導的是不是「正確版本」。

哈利王子與梅根上周宣布女兒誕生，並且取名「莉莉貝．『莉莉』黛安娜．蒙巴頓-溫莎」（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor），原本是喜事一樁，不料《紐約郵報》（New York Post）後續一篇報導點燃這次戰火，報導引述不具名消息人士透露，哈利與梅根徵詢過女王同意後，才將女兒取名「莉莉貝」。

報導廣為流傳後激怒白金漢宮，英國廣播公司（BBC）後續引述王室消息人士指出，哈利與梅根為女兒取名「莉莉貝」前並未徵詢過女王同意，倫敦《泰晤士報》（The Times）則指出，據了解女王是被哈利「告知」要為女兒取名「莉莉貝」。

對此，夫妻倆的發言人回應，女王實際上是哈利王子第一個通知喜訊的人，電話中有說明希望將女兒取名莉莉貝以致敬女王，發言人強調，「如果女王不支持，他們不會用這個名字。」哈利王子更揚言告BBC，夫妻倆的委託律師更寄發法律信函，痛斥BBC的報導「錯誤、誹謗」。

不過這件事還有後續，哈利與梅根的友人再度向美國媒體爆料，女王已經和莉莉貝視訊過，《每日郵報》指出，知情人士再度否認，強調「沒有視訊通話」，還補充表示哈利與梅根的友人似乎給了媒體有關女王的誤導訊息，把整件事推向瘋狂邊緣，消息人士還強調，王室無法否認這個故事就是個謊言。

《每日郵報》評論，在哈利與梅根在歐普拉的專訪中投下種族歧視等爆炸性指控以及其他發言後，英國王室已經在很大程度上試圖安撫這對夫婦，不過女王及其他王室高級成員也已經表明了，他們對這對夫妻的耐心也是有限的。