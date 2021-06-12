大S上周放話準備與結婚10年的汪小菲辦離婚，今(12日)她沉默7天後首度發聲，怒轟：「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」，經紀人則代為表示不再回應離婚等私事，希望大家把重點放在打疫苗上。而徐媽媽（黃春梅）今也在社群網站更新動態，分享在家裡包水餃的影片，網友還隱約聽到大S說話的聲音，語氣溫柔，似乎不像上周如此生氣了。

大S在10年前和相識相戀49天的汪小菲閃婚，婚後育有一女一子，兩人2018年曾一起上《幸福三重奏》放閃，當時汪小菲自揭原本取名叫「汪少菲」，是家裡長輩幫他辦證件時仍叫他小名「小菲」，結果工作人員誤以為他真叫汪小菲，從此身分證上就變成「汪小菲」了。

徐媽媽曬出包水餃影片。（圖／取自新浪娛樂）

大S笑說這名字更讓汪小菲命變好，汪小菲反問是不是因為命變好才能娶到大S？大S則說：「我不是說你娶到我命變好，是說你的品格可以變比較好，你以前超沒品的。」又指老公其實心地善良，「但是你很沒品」，並分享眼中汪小菲的真實性格：「你控制不了自己的情緒，你冷靜不下來，你很容易暴怒，暴怒你就牽扯別人。」

徐媽媽曬影片，網友聽到疑似大S的聲音。（圖／取自新浪娛樂）

今大S在IG限時動態突然出聲，稱被集體屠殺，經紀人代為解釋說：「大S想表達的是，現在全台灣2300萬的人民什麼時候才能打到疫苗？！我們不是白老鼠！我們的命也是命！」。而上周回應大S跟汪小菲只是夫妻起口角的徐媽媽，今凌晨在網上分享一家人包水餃影片，眾人說說笑笑，心情看來不錯，大S疑似就在一旁跟徐媽媽聊天，似乎已度過離婚風波，但片中大家都穿著長袖，影片可能不是近期所拍攝，網友見此則回：「現在台灣穿毛衣？明明是春節的舊照」、「還是希望姐姐跟姐夫和好」、「開不開心只有自己知道」。

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