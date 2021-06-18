新冠肺炎疫情的三級警戒還在持續，對於各行各業都造成衝擊，1111人力銀行發言人黃若薇建議，社會新鮮人找工作要先求有再求好，千萬不要因為起薪低於期待就婉拒，讓疫情延宕自己的上工時間，「第一份工作是投資自己、累積就業能量的基石」，眼界打開，就是替自己的未來職場鋪路。

除了積極的面試之外，在這邊也要跟新鮮人分享，發生我身邊的求職小故事，其中的面試地雷，希望大家都能安全避開，以保平安。

美女秘書小J，覺得目前薪水無法滿足，正在積極地尋求下一份工作，但應徵了3家公司，過了半個月，毫無回音。

她還原當天面試情況：「我跟面試主管說，抱歉，我只能再待5分鐘，等等還有其他安排！但她也是笑笑的送我坐電梯，該不會這樣就生氣吧？」3家公司，她面試時間都不超過半小時，就毫不留情地直接打斷面試官的話，說是後面有事。「我想說時間能省則省嘛！」但看看這3間公司的冷淡反應，小J這下可能要省小賠大了。

道理很簡單，大家覺得面試官的時間單位成本高，還是求職者的時間單位成本高呢？（雖然大家都覺得自己的時間更寶貴，但畢竟決定權大多時候都在面試官手上），當然或許你很搶手，不過尊重面試單位與否，也可能是你中選的條件之一，不然面試官的心理想的可以能會是「慢走不送」。

雖然不知道履歷石沈大海的原因，是因為人資太忙，還是因為有其他比小J更優秀的人選出現，不過從小J跟我描述的情況來看，提前離開面試現場，應該是致命傷之一，這不但讓人資或主管覺得不夠重視這次的面試，也會給人時間規劃不夠妥當的感覺！（當然如果面試時間長的太誇張，比如3個小時，不在此列。）

很多人聽過英國心理學家Linda Blair的黃金7秒論（跟記者做新聞的概念很像，要在短時間內抓住觀眾的眼球並引發想看下去的興趣），可能大家會覺得７秒決定結果很誇張，但的確無法否認第一印象的重要性，大部分的人會覺得談話內容是最重要的，但其實讓人有好感的決定性因素，外表、儀態、肢體動作、音調佔了更高的比例，當然還有對這份工作的熱情。

小J看來應該是讓面試官有不錯的第一印象，才會有進一步了解的想法，但卻沒有給對方充分認識她的時間，以面試來說，還是建議一天一間公司，最多安排上午、下午各一場，讓自己有充分的時間準備並安定情緒，也不用在交通上疲於奔波，造成遲到或早退等突發情況。

而在看履歷的時候，很多人資透露「6秒鐘」就可以決定要不要繼續看下去，照片模糊或貼了一大堆圖案，刷掉。住得太遠，刷掉。自我介紹看不到重點，刷掉。畢竟人資時間有限，要從一大堆履歷中撈到有緣人，當然是效率優先。

至於5秒鐘，則是在通知面試時，你給對方的第一反應，因為看不到表情，聲音就變得很重要了，人資只能從語氣還有回應內容判斷求職者，雖然通話時間通常很快，但也千萬不能忽略這一關，對於很多嚴謹的HR來說，這也會列入印象成績，一定要確認的是「時間、地點、要準備的資料、是一群人一起面試還是單獨面試」，讓自己有充分的心理準備，免得一到場後，被突然其來的「大場面」給嚇到。

最後希望這篇文章，能帶給正在謀職的你/妳，勇氣和信心！在多數人的漫漫人生中，很少有不請自來的幸運，所謂的好運氣，是「機會」遇上了「努力」。螢幕前的你還在等甚麼呢？主動出擊，投遞你的精采履歷吧！