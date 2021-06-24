對於新鮮人來說，出社會的首份工作，有著舉足輕重的地位，進入能夠讓你快速成長、累積人脈與拓展視野的行業，無疑是未來職涯的加速器。其中深受喜愛的，非公關公司莫屬，不僅訓練你的溝通與表達能力，更可增強應對進退、危機處理等能力。有名網友將面試6家公關公司的心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多求職者參考。

這位網友總共應徵了15家公關公司，最後獲得面試機會的有6家。綜觀這6次經驗，每家公關公司都是先進行筆試才進行面試，且筆試題目相當多元，可能是依據該公司的主要客戶而有所不同，像是某家公司問了「成藥、處方藥的差別」、「Web 2.0的定義」等。

值得注意的是，每家公關公司都不約而同地出了「新聞稿」、「英文」2大題目。新聞稿的出題方式不外乎給你重點，請你寫出整篇新聞稿，或是給你內容，請你寫出大標題和小標題。英文的出題方式則包括中翻英，還有用英文回答問題，像是「五年內的生涯規劃」、「公關是什麼」等，足見「文字表達」與「外語」是公關公司極為重視的2項技能。

至於面試準備，該網友指出，每家公關公司幾乎都問了3項問題，包括：「你認為公關是什麼」，這題建議參考各大公關書籍或教科書，「關係」與「溝通」等關鍵字都很重要；「你為什麼想進公關」，這題因人而異，說出自己的原因即可；「你的3個缺點」，這題首重包裝技巧，該網友幽默表示，就把你的3個優點，改成缺點角度呈現出來就對了。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，學習機會多、人脈拓展快的公關公司，是不少人的求職目標，除了精進自身能力之外，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人準備心得與經驗分享，不僅可快速掌握面試技巧，還可獲悉有利求職的各式資訊，進而提高錄取率。