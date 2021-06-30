高市府農業局為讓民眾防疫期間在家仍可吃到產地蔬果鮮味，與高雄地區及鳳山區農會合作，由營養師選搭兼具營養、美味最新鮮蔬果，推出12樣與15樣二款「揀好蔬果箱」。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

高市府農業局為讓民眾防疫期間在家仍可吃到產地蔬果鮮味，與高雄地區及鳳山區農會合作，由營養師選搭兼具營養、美味最新鮮蔬果，推出12樣與15樣二款「揀好蔬果箱」，結合計程車業者推出20公里免運費方案。今天兩農會第一次配送，動用了35台計程車，要在最快的時間將蔬果箱送到消費者手中。

「替妳揀好好蔬果箱」標榜所有蔬果當天凌晨集貨後，中午前直接配送到府，希望達到跟你親自到菜市場買的一樣新鮮，只要動動手指，就能在家輕鬆享有產地直送最新鮮蔬果宅送服務，讓營養、健康一次到位。

高雄市果菜市場阿賢今天從凌晨3點開始理貨與包裝，今天共計配送200單次的蔬菜箱，下雨天葉菜類的品質不佳，讓現場揀選的工序非常繁瑣與耗時。而且本次配送動用了25台小黃，讓他大呼物流業真是不簡單，全部工作預計今天中午12點前要全數將最新鮮的蔬果送到消費者手中。

高市農業局長張清榮表示，此次方案推出一下子就被搶光，主要和業界不同點，包含最新鮮：跟你直接去菜市場買的一樣新鮮。最划算：20公里的運費由市府幫你出，輕輕鬆鬆在家就可以享用到新鮮蔬果。最實在：蔬果實在而且豐富，如果喜歡的消費者請持續上網訂購，相信是疫情期間不出門買菜的最好選擇。

「高雄好家載」是市府於防疫期間力推的，最核心想法就是傳遞「謝謝」與「互助」概念，有困難互相幫助，跟幫助我們的人說聲謝謝。使用方式很簡單，是結合大家最常用的LINE通訊軟體，民眾只要打開後點選右下角的「錢包」，點選「LINE熱點」就可搜尋到「高雄好家載」專區。進入後，搜尋「高雄地區農會」或「鳳山區農會」，就可買到超優質的「揀好蔬果箱」。