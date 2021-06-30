看好優渥的薪資福利、無限的發展前景等眾多優點，許多人將「出國工作」視人生的夢想指標。尤以與台灣臨近的日本，是海外工作最理想國家之一。但到日本求職，第一讓人聯想「日文」行不行這件事。不會日文也能去日本工作？就有網友以過來人經驗透露，其實會不會當地語言並非是企業評選標準，善用凡走過必留下的資歷，反而是錄取的重要關鍵。

這位網友開門見山就說自己完全「無日文能力」這件事，還是連50音都背不齊的那種。但他憑藉著在台灣本科系畢業，有3年的前端開發經驗，目前在國外大學唸碩士、以及GitHub上有大約4500 stars等資歷，鼓起勇氣申請在日本的獨角獸Mercari（メルカリ）前端工程師的實習工作。

網友透露，所有面試都是透過Google Hangouts進行，實習面試過程一共有3關，整個過程大約1個半月時間。第1關是先線上2小時做5題演算法，難度不算太難。

到了第2關，面試官是1位風趣的歐洲人，氣氛蠻輕鬆的，除了聊一些專業外，主要問的重點在於履歷中的經驗來提問，所以務必熟悉履歷上每段經驗，倘若能講出「技術細節」跟「如何解決」，就會更加分。

接下來的最後一關，一樣是面試。HR先跟你聊個10分鐘確認個人資料後，再由主考官用日文面試，由於網友不會日文，所以會有翻譯協助。當然問題少不了「為什麼選擇到日本實習」、「為何選擇Mercari」等問題，但大部分時間焦點還是落在工作經驗，且問得十分仔細，從開發、流程、如何與同事合作等。

不因無日文能力，網友還是成功錄取拿到Offer。他提醒有心到日本實習的朋友，一定要提早做計劃。雖然自己不會日文，但還是強烈建議要有日文能力比較好。至於簽證問題，公司會協助處理，但時間流程自己還要是掌握好才是。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，全球網路資訊的發達，海外工作不再遙不可及。建議求職者可透過「面試經驗暨工作甘苦談」參考前輩們的經驗，從蛛絲馬跡找到你要的線索，及早做好萬全準備，才能成功應戰，一圓海外工作的美夢。