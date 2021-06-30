疫情衝擊下，全球在多數產業承受巨大衝擊之際，海運業反倒逆勢成長，更有不少業者釋出職缺，祭出優質福利向優秀人才招手，更向下扎根與大專院校密切合作。

萬海航運將補助110學年度國立台灣海洋大學商船學系、輪機工程學系學士後專班假日組學生，提供全額學雜費、公約培訓費及住宿補貼，減輕學生就讀期間的經濟壓力，並於學生在校期間與該校共同培育，以期建構出一系列完整且齊全的訓練課程，強化學生船員的職能，更提供畢業後的就業機會，提升學士後專班學生的就業比例。讓更多學有專精的新鮮人能夠畢業即就業，達到人才、企業、社會三贏局面。

海洋大學對台灣航運產業及海洋科技高級人才的培育貢獻卓著，與多家海運業者合作密切，6月下旬海大校長夫人陳淑慧女士為陽明海運的貨輪命名及主持擲瓶禮，配合政府防疫政策，此次命名典禮首次採線上視訊方式進行。

校長許泰文表示：此次命名為「存明輪」帶有光明永存、希望滿載的意涵，也盼雙方共同培育海事人才的計劃，能為學子拓展多元的就業管道。而因為疫情許多海運者都讓同仁採居家辦公，1111人力銀行除了扮演求職者的神隊友，在疫情之下為企業分流上班祭出「1HR人資管理系統」，讓在家工作的同仁，透過雲端就能輕鬆完成打卡，系統還提供「請假、簽核、體溫回報、工作報表上傳、薪資計算」功能，同時還可以快速新增防疫照顧假等特殊假別，並支援彈性快速排班，滿足不同產業的排班需求，讓人資輕鬆完成各項人資行政作業。除了提供免費試用2個月外，疫情期間更推出企業專屬優惠方案，希望讓人資管理更加便捷。

不僅1111人力銀行的「1HR人資管理系統」讓遠距工作不影響績效，弘光科技大學資訊工程系副教授林佩蓉帶領學生，進行「整合虛擬實境與腦電技術之研究」，整合虛擬實境與腦電圖技術，設計一對一單人及多人復健系統，提供物理治療師進行遠距照護，尤其現在疫情持續嚴峻下，該系統能讓病患在家使用，減少到醫療院所復健染疫風險，這項研究取得中華民國發明專利，也獲得2021年全國技專校院學生實務專題製作競賽第1名。

林佩蓉表示，台灣在2025年即將進入超高齡化社會，老人照顧者照顧生病長者的「老老照顧」現象將更為普遍，因此，與物理治療系老師討論適合行動不便的居家長輩或是中風病患使用的復健系統，希望能造福更多有需求的銀髮族。除了各大專校院發揮大愛貢獻自身能量，全力抗疫，1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態。