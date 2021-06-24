國內疫情爆發後，全台自5月19日進入三級警戒延至6月28日，外界也熱議是否有局部解封的可能。但日前中央疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，三級警戒延長至7月12日，表示國內疫情未達到要求，希望全民一起努力達到疫情平穩，引發在家工作父母一片哀嚎，就有網友表示「幸好跳床買了，準備和2隻在家長期抗疫」、「好想回公司上班啊...」、「快被孩子逼瘋了」！

新手媽媽小方，從事圖案設計師有近10年的資歷，設計出無數圖案商品，因為疫情關係而在家工作，必須要按照客人的趕件進度安排手上工作外，1歲多的兒子偏偏是個高需求寶寶，活潑好動經常在旁邊鬧場，實在很難專心工作，而且因為繪圖比較需要專注與靈感，自己只能利用小孩午休睡覺的短暫時間，分階段繪圖做稿。

比較慘的狀況是，曾經全心投入做稿到一半，好奇寶寶兒子默默靠近然後突然拔掉電線，瞬間小方超傻眼，除了吼幾聲訓斥兒子外，也只能默默趕快重新再來，真的是心好累。

快崩潰的媽媽不只小方，在土城某國小擔任音樂老師的「妮妮」，自從疫情升上三級警戒後，完全打亂了她和2個孩子的生活步調，身為單親媽媽的她，年邁父母遠在南部無法及時救援，工作家庭兩頭忙，讓妮妮感到心力交瘁。因為疫情嚴峻在家料理三餐，要去採買日常生活食材，又不放心2個年幼的孩子在家中無人照料，只好拎著一同上街，卻招來外界異樣眼光「疫情這麼厲害還敢帶孩子出門」，讓她心裡五味雜陳，幸好有住在附近的媽媽好友圈，會偶爾幫忙送食材送吃的，十足揪感心。

妮妮也說，很多在家工作家長批評「為什麼小孩子連音樂課也要交作業？」但為了追求公平性，還是必須拉出一個標準來給分，也希望家長們多體諒，這也是「停課不停學」的用意，盼大家要一起撐下去，大家才能盡快回歸到正常的生活步調。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，三級警戒延長，也讓上班族在家工作的時間跟著延長，而目前正值新鮮人求職旺季，1111人力銀行歸納整理「在家工作」相關工作機會，包括系統分析師、美編行政及室內設計師等，歡迎正在找工作的朋友多加利用。