美食當前你是否很難做選擇？在這波難解的疫情下，正宗日式丼飯吉豚屋除了與外送平台合作外，也特地針對「每種都想吃看看」的消費者，推出Mini丼自由配的套餐，一次享受2種口味只要179元。

防疫期間外送外帶成為日常，除了外帶元氣便當享有85折優惠外，也與外送業者合作，粉絲紛紛留言：「不用出門也吃得到吉豚屋，也太棒了吧！」現在更加碼推出：Mini丼自由配合活動，讓你一次吃到2種口味。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫情情況轉壞對餐飲業造成很大的衝擊，許多民眾在家工作、居家抗疫，反而衍生不同餐飲需求，對餐飲業者來說，則促成不同的服務面向與服務機會。

黃若薇也提到，此波疫情各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。