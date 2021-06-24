打破過去職場升遷，看年資、看資歷的傳統舊習，現許多大型企業會採用「儲備幹部」甄選方式來招募有潛力的優秀新血，透過有系統的培訓制度讓新人能快速上手，成為企業的得力助手。如何能被企業嚴選成為菁英中的菁英？如何闖關通過甄選的層層關卡？就有網友以自身經驗為例，雖然沒有耀眼的學經歷，因為一句話讓他獲面試官青睞。

這位網友應徵的是遊戲軟體／平台Garena的儲備幹部職務。儲備幹部（MA）的亮眼頭銜、高薪資、快速升遷等條件常讓求職者趨之若騖，但網友卻建議，求職時應先釐清自己的目標，為什麼選擇MA？是否能承受高強度的壓力？要瞭解自己真正想要什麼樣的生活，而非他人的期待。謹慎思考這些問題後再來投履歷也不遲。

Garena儲備幹部的筆試主要分成數學邏輯題、圖形測驗題、費米問題、創意問題、數學邏輯題。這其實就是GMAT的Data Sufficiency的題目，主要是在考你計算數學的問題。相關的練習的題目都可以在網路上搜尋得到。

接下來的人資面試，主考官根據網友過去的資歷深度提問，要他說明在之前做的專案，每一步做了什麼？為什麼這麼做？沒料到會被問到如此細節的問題，瞬間有點被打亂陣腳，但網友還是保持鎮靜繼續作答。除了回答問題，他又「另外」向主考官透露，自己國小獨立拍攝電影，以及第1次出國去歐洲就挑戰打工換宿的經驗。因為這「一句話」讓他敗部復活，進到下一階段的經理面試。

雖然最後沒能錄取，但面試官表示，對他的表現感到印象深刻，因此希望未來有機會能夠邀請他加入Garena。網友並不因此次而氣餒，反從過程中學習到，自己最獨特的優勢，並非來自於別人設定好的衡量標準，而是要瞭解自己的優勢與侷限，最後才能夠找到真正適合的舞台。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，求職面試人人都想第1次就錄取，但礙於招募人數、企業需求等等因素，有時沒被錄取不一定是求職者不夠優秀。其實每一次的面試都是一種成長的經驗，想要提高成功率可參考「面試經驗暨工作甘苦談」，透過前人準備心得與經驗分享來學習、模擬，讓每次的面試都能做好充份的準備，迎接勝利的果實。