不少求職者在面試過程中，都曾遇過面試官「扮黑臉」的情形，他們可能臉很臭、態度不耐煩，甚至不斷質疑刁難，為的就是觀察你如何處理高壓環境，以及你在過程中展現的心理素質、臨場反應、情緒控管等個人特質。不過對於初出茅廬的社會新鮮人來說，首次面臨這種狀況，難免手足無措，有名網友就因過度緊張，表現不佳而無法順利獲得錄取。

這位網友應徵的是知名連鎖餐飲品牌的人資專員。面試當天，她先到總公司的1樓櫃檯報到，拿到印有名字的名牌後，對方就請她前往6樓。但到了6樓之後，並沒有人前來接待，她也不清楚能夠找誰，只好隨便詢問某個人，告知自己是來面試的，對方就請她在公共區域稍作等待，她認為這樣的處理方式，對於求職者少了一些尊重，因此印象分數打了折扣。

在面試正式開始之前，除了觀看該公司的宣傳影片之外，還要進行時長約40分鐘的性向測驗。這2項都完成之後，才會正式進入面試階段。該網友指出，當時的面試官相當嚴肅，且給人一種咄咄逼人的感覺，面試者的話都還沒說完，對方就急著問下一個問題，因此讓她非常緊張，並未充分展現自己應有的實力，最終落得淘汰下場。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，「扮黑臉」是許多企業經常採用的面試招數，但對於缺乏經驗的社會新鮮人來說，難免心慌意亂而表現失常，除了事前找人模擬練習之外，還可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人心得分享，快速掌握準備技巧，協助走穩求職路。