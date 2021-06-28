「連這點小事都辦不到，你還可以做什麼？」

「算了，和你這種人結婚是我的錯！」

「真不知道我怎麼會生出妳這種女兒！」

「別擔心，我以後再也不會跟你說了！」

你的日常生活裡，是不是也常出現這樣的對話？說出去的話，就像潑出去的水一 樣難以收回，有時我們無心脫口而出的話，卻可能造成別人一生的陰影，就算事 後無限追悔，也無法回到「說出那句話之前」。

韓國溝通專家朴民榮認為，說話不僅是傳達資訊的手段，更是表達情感的媒介， 所以我們很容易會因為說話而傷害別人或被別人傷害。學會說話除了技巧的磨練 外，更重要的是「心」的聯繫。

無論面對逃避溝通的「逃避型」的人，還是搶先指責對方的「攻擊型」的人，無 論是親密關係裡常見的情感宣洩，還是由冷漠引起的「斷絕溝通」，想要解決人 際關係的煩惱，必須先坦誠面對內心，釐清自己的說話習慣。書中並提供了大量 的情境案例與實用方法，幫助你走出衝突的連鎖，創造溝通的雙贏。

【精彩書摘】

智英和男友從大學開始交往，在八年後結婚了。隨著一起生活的時間變長，彼此之間的關係雖然沒有太大的變化，但變得更有趣了。原以為彼此都早已看透了對方，沒想到結婚後竟看見各自新的樣貌。甜蜜的新婚期，一切如夢境般美好。

但，結婚是一場現實。結婚前，智英的媽媽主動幫她照料的每一件事，現在都要換她做了。結婚後，她才理解到什麼叫做長大成人，什麼是家庭的責任，尤其是在「家事」這件事上。

智英不能忍受任何髒亂，也許是受到親生母親的影響，她有潔癖的傾向，每天都要打掃家裡。每當智英心情不好時，她就會擦地板發洩，彷彿壞心情也跟著一掃而空。她以為在戀愛時已充分展現出自己愛乾淨的一面，所以結婚之後，丈夫也當然地會跟著她一起變成愛乾淨的人。

然而丈夫實際的想法是「家裡已經很乾淨，為什麼又要打掃？」對家事一點也不感興趣。智英本以「丈夫平時上班忙碌，無法做家事」藉口，自己一個人默默地做好全部的家事。但在她心中，卻一點一滴累積各種不滿，例如：「他每次吃完早餐為什麼都不趕緊洗碗？是要我洗的意思嗎？」、「為什麼亂丟脫掉的襪子？不是跟他說過好幾次要丟進洗衣桶裡了嗎？是在無視我說的話嗎？」而假如智英上班時受到了壓力，那些天的火氣就會更大。

智英：「親愛的，你都看不到髒亂嗎？」

丈夫：「喔？是嗎？髒嗎？」

智英：「在我下班回到家之前，你不能主動清理一下嗎？」

丈夫：「很乾淨啊！等你回來再一起弄。」

智英：「為什麼每次都要等我回來之後？」

丈夫：「好啦！我知道了。」

智英碎念完後，丈夫仍然不以為意，撒個嬌糊弄過去，於是造成之後的衝突。某天，兩人採購完回到家後，大吵了一架。

智英：「穿過的衣服怎麼能丟在床上？很髒耶！」

丈夫：「這套衣服今天第一次穿耶！」

智英：「剛穿出門了啊！怎麼一點衛生觀念都沒有？」

丈夫：「你說什麼？」

智英：「算了，和你這種人結婚是我的錯。」

丈夫：「什麼？說什麼話啊？」

和丈夫大吵一架後，智英感到意志消沉。

「我第一次看到丈夫這麼生氣。雖然一開始我也被惹火，跟著他一起大吵，但事後想一想，是我講話太過分了。回想起來，兩人在一起時是最有趣、最幸福的時光。都怪我，是我以自己的標準期望他能做到，結果養成了責怪他人的壞習慣，該怎麼辦？」

不說沒人懂

夫妻關係常被誤認為就算不說對方也會懂，但其實夫妻之間最難了解彼此的心思。如同智英的案例，某一方都希望另一半能讀懂自己的眼神，自動自發地行動。他們的心態是「連這點小事都要說出來才會懂嗎？」、「都在一起這麼久了，該知道我的作風了吧？」希望對方能夠做出自己期望的舉動。

但如果不以語言或肢體動作表現，沒有人會知道另一個人心裡在想什麼。大家對整潔的標準不同，不說怎麼會知道？即使是家人，同樣也需要表露自我想法，對方才能知道你的需求。

智英的理想型是不須請求，亦能幫她辦得妥當的人。每一次，當丈夫看似需要什麼的時候，她都會主動向前幫忙；然而，丈夫總是未能主動幫她，讓她非常傷心難過。於是，她會這麼對丈夫說：「你每次都忘記我拜託的事情，要我說好多次，搞得我很嘮叨似的。我說的話你都沒在聽嗎？」

丈夫不是沒在聽，只是覺得這件事不重要，感受不到必要性。所以，請收起期待對方主動行動的心，具體講出你的想法吧！

唯須注意一點，關係越親密，越須遵守禮儀。輕鬆自在不等於沒禮貌。一般人從一個關係不是那麼要好的人那裡聽到自己的壞話時，不會太在意；反之，若是聽到家人說自己的不是，則會傷得很深。有句話說：「『三十秒』的話語，會藏進心裡『三十年』。」無論是刻意或無心的疏失皆有可能傷害到對方。

(本文摘自《抱歉，當時不該這樣對你說》/皇冠出版)

【作者簡介】

朴民榮 박민영

資深溝通培訓師。創辦「Huspeech」公司，以「發自內心的一句話」為核心理念， 協助諮商對象解決溝通問題。

她的諮商對象十分廣泛，從結婚三十年的夫妻，到熱戀中的情侶；從五十歲的 CEO，到二十歲的社會新鮮人都有。她認為說錯話不僅會失去彼此的信賴，也可 能在對方心中留下無法泯除的傷痕，所以一直不斷思考如何透過說話來修復不安 定的人際關係。

曾任京畿道警察面試委員、京畿道人才開發學院講師、烏山大學實用社會福利學 系外聘教授、勞動部面試講師。現任韓國放送藝術教育振興院主播部教授、麻浦 區勞資福利支援中心面試講師、崇實大學講師。

另著有《立即見效的 Youtube 說話課》、《主播＆電視人的就業成功秘訣》、《你是 第一次上台報告吧？！》（合著）、《我是報告王》（合著）等書。