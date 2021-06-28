不知道你身邊有沒有這種朋友（或是你本人），常常喊著「薪水低」、「老闆很小氣」、「幾年了都沒加薪」，可是就是沒勇氣找主管「直球對決」。

個案Ｐ妹在公司任職了6年，基本上每半年1次的頻率，身邊朋友都會接到她的抱怨電話，像是：我跟你說，我某某同事這季被發了特別獎。又或是：來這邊都幾年了，每天做到死，最扯的是沒加薪，年終還被砍，明天就去跟主管拍桌！

結果隔天我們親友團致電關心的結果通常是：

1、主管沒空，找不到時間談。

2、主管說今年公司狀況不好，明年有機會一定幫她調薪。

3、主管說幫她升職了，但薪水只加了1000元，之後再調整（這已經是她說過最好的結果了）

以上狀況，共通點是「主管說」，卻總是沒聽到她「自己說」，其實，國內以中小型企業居多，有很高比例的公司，是不會固定每年按照考核成績調薪的，所以我們才會會常常聽到「有吵有糖吃」，但實際情況是，大人的糖，絕對不是用吵架贏來的。

和主管吵架、抱怨，遇到脾氣好的主管會摸摸你的頭，跟你說營運狀況不佳，大家共體時艱，明年一起努力（心裡可能還是覺得你很白目）；直來直往一點的，可能直接批評你的表現，把你轟出去，或是晚一點你會直接收到人資主管的資遣通知（這應該不是多數人要的結果，當然如果是故意「被離職」的同學不在此列，千萬別懷疑，就是有人會這樣做）。

建議自己在入職的半年後，評估一下，如果覺得目前任職的公司是個能夠大展拳腳的舞台，就要開始設定目標，不管是2年加薪，還是3年升職，只要覺得自己辦得到，在期限到來之前，別成天想著要糖，先好好發揮自己實力，做出成績。

如果在設定的期限之前，遇到了神仙級主管，主動幫你加官晉爵，那恭喜了，務必好好努力，以工作成績來感謝主管回饋公司，並繼續設定下一階段的目標！如果到了設定的目標期限，主管卻啥也沒說怎麼辦呢？敬請鎖定下一篇，1111人力銀行幫你解答！

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