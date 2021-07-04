【愛傳媒楊秉儒專欄】最近台灣一家口罩製造商興高采烈地推出了一款新產品，口罩上印有一面碩大無比的美國國旗與一隻繫上中華民國國旗為領巾項圈的黑貓口罩，美其名是要向駐美代表蕭美琴及駐美代表處同仁致敬而訂製的「台美戰貓口罩」。

不但中央防疫指揮中心的各位高官都忙不迭的戴著這款口罩亮相，許多民進黨籍的綠營民意代表也喜孜孜的戴上這款口罩，拍照發文，一副『普天同慶，與有榮焉』的歡樂氣氛洋溢在他們與一群側翼覺醒青年們的同溫層當中。

只不過，這款口罩在廣大民眾的觀感裡，是否真的也『與有榮焉』？恐怕就見仁見智了。所謂的『國格』，簡單來說就是一個國家的尊嚴與格調，這種『國格』，建立在人民對於人格與尊嚴的集體意識，進而衍化昇華為對國家尊嚴的認同。

過去不管是二次世界大戰期間，還是二戰結束後的冷戰時期，蔣介石不管接受了美國在軍事、經濟、政治上的多少援助，至少都還能在表面上維護『中華民國』的尊嚴，堅持以『國與國的平等互惠原則』與美國政府周旋。

主政者這樣的態度，也會影響到全國民眾，當時大多數的中華民國人民，並不會看到美國人就像矮了一截似的自動卑躬屈膝。

沉澱了一天之後，其實也覺得沒什麼好生氣的。其實，『中華民國』這個國號，以及『青天白日滿地紅』這面國旗，在極具『台灣價值』的民進黨政治人物以及綠營側翼覺醒青年眼中，本來就只是個虛假卻又不得不套上去的『外殼』。

因為他們沒有那個膽量『獨立建國』，只好心不甘情不願的繼續套著『中華民國』的這層假皮，繼續招搖撞騙。所以，無怪乎當『青天白日滿地紅』的中華民國國旗，成為一面碩大的美國星條旗前面一隻小黑貓脖子上的領巾項圈，他們也完全無感。

算了，當一位國家領導人對於自己人民因新冠病毒疫情死亡超過700人完全無感，不發一詞，卻對於遙遠的美國總統拜登死了一隻寵物狗而痛徹心扉、如喪考妣，特地在推特上發文致上誠摯的哀悼之意，我們還需要有什麼期待呢？

作者為資深媒體人

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