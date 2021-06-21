COVID-19疫情延燒，不僅導致日常生活產生巨大改變，也促使民眾的健康意識大幅提升，對於養生、保健等領域更為重視。其中，不少人仰賴營養師的專業建議，維持均衡的飲食習慣，也讓其成為時下熱門的職業選擇。有名網友將應徵醫院營養師的心路歷程，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供希望加入行列的求職者參考。

根據這位網友的說明，考上營養師後，通常有幾種道路可以選擇，像是團膳公司、保健食品公司、藥局、診所等，她則是在實習階段，就已下定決心前往醫院服務，然而北部醫院的高度競爭，讓她連續吃了幾年的敗仗，但她仍然樂觀表示，只要盡力做，一定會找到適合自己的地方。這次她總共面試了10間醫院，每間內容不盡相同，但大多包括筆試、面試2階段。

值得注意的是，綜觀這位網友的應徵經驗，每間醫院的招募名額大多僅有1~2位，卻經常有10~35名求職者前來參與面試，競爭程度可說是相當激烈。而每間醫院的薪資水平也有些許差異，不過平均而言，起薪大約落在28000元至39000元之間。

針對筆試準備方式，該網友指出，每間醫院重視的不太一樣，有的考你臨床、團膳，有的考你門診諮詢技巧、一日菜單設計，有的考你閱讀文獻、申論題，建議直接參考歷屆國考題，準備起來才不會像「無頭蒼蠅」。至於面試準備方式，除了呈現自身的特殊才能、思考未來的職涯規劃之外，也可透過官網了解這間醫院的歷史、願景，以及營養室的運作、發展。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情加上人口高齡化趨勢，「如何吃得健康」是現今備受關注的議題，也讓營養師成為深受歡迎的工作，面對高度競爭的求職環境，除了精進自身能力之外，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人準備心得與經驗分享，不僅可快速掌握面試技巧，還可獲悉有利求職的各式資訊，進而提高錄取率。