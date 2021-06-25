面試如何成功行銷自己，讓企業一眼看中你？針對這求職者心中的大哉問，無論是坊間書籍，還是數不勝數的網路資訊，不外乎都告訴我們，要懂得突顯自身優勢、展現積極的態度。不過，展現個人優點必須「對症下藥」，挑對重點亮優勢，否則也難以搏得面試官的青睞。

有位網友應徵松下Panasonic的「家電行銷專責」一職。面試當天，一開始要求先自我介紹。由於這職務有相當比重在企劃案撰寫跟數據分析上，因此他建議可多著墨講述自己的企劃能力以及數據判斷能力。接著，面試官就直接切入職務主題，問對商品行銷的看法。網友指出這可是陷阱題，這題要談的是商品策略、市場定位、通路銷售，所以可以多談一些PM做的事情，像是如何解讀數據找出市場動向之類的。

面試中，一連串的問題都與職務所需要的技能相關，比方說如何看待業務銷售、數據分析等面向。由於行銷與業務是息息相關，所以可朝業務的反饋做為回答方向，再加入相關實證更好。此外，這份工作要會excel報表，針對數據分析這題，網友認為有學過Business Plan，基本上都會有概念，可再把相關的商業邏輯、統計理論，加上類似經驗彙整後說明即可。

除了上述，網友還被問到為什麼離開前公司、品牌行銷案例、勝任這角色等問題。他認為這些其實都不困難，只要多參考網路一些教學，加上自己的實務經來佐證說明就行。

尤其，「什麼能力可勝任這角色？」，這可是加分題，是面試中的最後一次機會，讓你說服主管錄用你的關鍵。建議可多談自己在企劃上的能力，數據敏感度高等等切合職務需求的優勢，相對勝算機會就會比較高。

11111人力銀行發言人黃若薇表示，對主考官而言，面對一群求職者，每個人都有各自的優點、能力，但最後能雀屏中選者，決戰點在於具備該職務條件的多寡。如果招募條件有8項，如果別人有5項，但你7項，勝出的機會相對就高。因此，一定要多強調在自己在該職務上具備的「優勢」，而非光講優點。這些應答技巧都可參考「面試經驗暨工作甘苦談」中眾人的經驗，學習因應之道，讓你找到致勝關鍵點，從面試眾多求職者中脫穎而出。