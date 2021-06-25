說起深受新鮮人喜愛的工作，時尚產業肯定榜上有名，其外表呈現的光鮮亮麗，讓不少求職者充滿遐想與憧憬。而在眾多行業中，又以精品業最受歡迎，有名網友就將應徵香奈兒的心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多求職者參考。

這位網友是在大學3年級時的暑假，為了給自己1個挑戰，而決定應徵香奈兒專櫃的工讀生。在投遞履歷不久後，她很幸運地接獲面試通知。到了面試當天，抵達專櫃門口，她告知保全自己是來面試的，對方就開啟1扇白色的門，請她順著長長的樓梯往下走，沿途可看見階上擺滿各式各樣的香奈兒鞋子，最終到達1間接待室，也就是進行面試的地點。這個一窺香奈兒專櫃內部的奇特經歷，被她形容像是「愛麗絲夢遊仙境掉進樹洞裡」的感覺。

隨後，正式進入面試階段。當天是採行2人1組的團體面試，面試官則是店長1人。一開始會先請面試者做個簡短的自我介紹，再依據每位面試者的學經歷提出問題。另外，也有問到應徵動機、排班時間、預計從事這份工作多久等。相當特別的是，最後還會考驗面試者的臨場反應，請面試者推銷身上的包包，面試官則扮演「奧客」，提出各式各樣的問題。

回顧面試過程，該網友的心得是「非常有收獲」，畢竟精品業並非平時能夠接觸的領域，而定價高達10多萬元的包包，如何讓顧客相信它的價值，也是值得思考的課題。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，時尚產業的光鮮亮麗，讓不少人為之瘋狂，也因高度競爭，除了精進自身能力之外，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人準備心得與經驗分享，不僅可快速掌握面試技巧，還可獲悉有利求職的各式資訊，進而提高錄取率。