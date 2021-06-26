蕭敬騰 （老蕭）出道以來愛心不落人後，儘管目前仍在大陸工作，仍心繫台灣疫情，默默捐出大批醫療物資，並請經紀人四處詢問有需要的單位；由於老蕭行善低調，直到近日台北市聯合醫院護理師透露，醫院上個月接到一大批防護衣，拆箱時看到捐贈者名稱是「喜鵲娛樂」，這件事才傳出來；對此，老蕭所屬的經紀公司喜鵲娛樂今表示：「關心是持續的，最重要是盡力幫助需要的人，我們會持續關注需求，盡力協助，這本來就是應該做的事。」

據了解，雙北疫情5月爆發，老蕭的經紀人summer就主動聯繫詢問北市需要哪些醫療物資，並且火速完成捐贈。喜鵲娛樂表示：「五月底疫情一升溫，喜鵲為實際了解需求，第一時間就聯繫北市跟新北市相關單位，迅速提供醫護人員最迫切需要的防護衣、隔離衣，並且持續關心疫情所需，希望能給到第一線的大家打氣以及實質上的幫助。」至於捐贈物品數量金額等相關細節則不多做說明。

據了解，快篩站及集中檢疫所的隔離衣消耗量極大，因為會大量流汗，每位醫護人員甚至一天要換3套，此外，高風險區的人員或執行侵入性治療人員都必須雙層防護，第一層是全身式防護衣（兔寶寶裝），外層再加穿防水隔離衣，而老蕭送的防護衣，就是「兔寶寶裝」，護理師們穿上時想到是偶像送的，都有特別溫暖的感覺。