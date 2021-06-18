6月畢業季到來，正是新鮮人準備踏出校園、邁入職場的過渡期。由於工作佔據人生絕大多數的時間，除了薪資待遇、福利制度之外，挑選一份由衷喜愛的工作，更是決定每天是否快樂的關鍵。有名網友應徵的是深受文青喜愛的無印良品，她將自身心得分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供希望進入相關行業的求職者參考。

這位網友應徵的是無印良品的行銷企劃專員，主要負責MUJI BOOKS的業務拓展，職務內容以策劃實體講座、工作坊等活動為主。在她投遞履歷的當下，此職缺已開放好一陣子，原本以為會就此石沉大海，出乎意料的是，不久後就收到面試通知，且直接將面試安排在隔天，但也因為沒有太多時間準備，她認為這是對於自己來說相對不利的地方。

到了面試當天，現場共有直屬主管、人資2位面試官，大致流程是先自我介紹2分鐘，再介紹自己最喜歡的3本書，緊接著是對方提問，該網友有被詢問到「將為MUJI BOOKS企劃什麼樣的活動」、「認為哪些種類的書適合擺在MUJI BOOKS」等。而根據這些提問，她認為公司希望招募的人選是經常舉辦活動的實戰力，且應具有企劃力、溝通力2項技能。

面試結束之後，該網友認為自己應該與這份工作無緣，主因是準備時間不足，她建議應徵此職缺的求職者，在面試前可先整理過往的提案或活動經驗，並構思一下企劃案，比如希望邀請誰來舉辦講座等，像是在她之後的面試者，就帶了厚厚的提案，整體氣勢就更勝一籌。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在嚴峻疫情之下，新鮮人的求職之路，相較往年更為艱辛，因此事前準備更為重要，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，不僅可汲取他人準備心得，快速掌握面試技巧，更可獲悉有利求職的各式資訊，實現「畢業即就業」。