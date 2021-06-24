毛小孩離世初期，對很多人來說，猶如心頭一塊肉被挖掉，那個朝夕相處的小可愛，那個對你萬般依賴的小搗蛋，或者乖得令人心疼的小跟班，突然從生活中消失，那種痛，感覺應該要有個「寵物喪假」才能讓這些主人躲起來好好大哭一場，平復一下心情，為什麼這麼說呢？

因為我接到不少個案的第一句話都是，「我快崩潰了！」頭一個禮拜、或者第一個月，你根本無心工作，想著想著眼淚就掉下來，但你總不能跟同事說，抱歉，因為我家毛孩過世了。

每次有新案主敲我說要做寵物溝通，我一聽是離世，總會問一句，何時走的？「昨天」、「今天清晨」，這樣的答案都會讓我很難過，如果不是過世了，主人根本沒想到來做寵物溝通，我寧可他們都不要來找我，也不希望是用過世牽起這個聯繫。

而且我發現在毛孩離世初期就急著想溝通的主人，情緒往往還碰不得，但他們自己可能不知道，直到我請教了幾句關於毛孩的資料後，發現line的對話突然嘎然而止，我就知道，我可能踩到主人傷心的地雷了。

然後，多半這位主人就消失了，或者過幾天再賴你說，我決定不打擾牠了。有時候我會覺得很抱歉，覺得自己應該再更同理一點，主人在那悲傷的當下，很多話題是不能碰也不能提的，只是這樣要如何做溝通呢？

曾經，我的貓兒子是我的全世界，我一度以為牠走了，我應該也了無生趣，但人的復原能力很強，一段時間，思念就被折起來放進心房心室裡，讓生活繼續。一開始最難，少了一個牠，回家連要開門都沒勇氣，那個等門的小小身影不見了；睡覺時也難過，那個總愛屁股對著你的牠，不知到哪裡去了。

所以我懂，我都懂。快要崩潰的主人們，給自己一點療癒的時間，也給毛孩一點安頓的時間，對你，對牠都好，好嗎？！