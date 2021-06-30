疫情期間為讓陪讀學童也能快樂過暑假，新北市立圖書館推出線上陪讀閱讀營活動，陪讀餐券同時宅配到家，讓弱勢學童可以快樂安全學習，同時提供用餐照顧，不因防疫宅在家而面臨困境，有需要的家長可多加利用。

新北市圖於暑假期間在「新北E書房」網站推出線上陪讀活動，邀陪讀學童一同線上同樂，就算暑假宅在家，孩子依然可有精彩又開心的暑假。同時持續提供弱勢學童的用餐照顧，將陪讀餐券宅配到家，學童持券即可就近至便利商店兌換80元等值餐食，安心FUN暑假。

新北市圖館長王錦華表示，課後陪讀服務今年已邁入第9年，以「弱勢優先」為原則，每年暑假圖書館都會推出免費的「暑假陪讀夏令營」活動，同時提供80元的幸福餐券，讓有需要的學童在暑假中也能獲得妥善的用餐照顧，相當受到家長們的歡迎。

王錦華說，今年因為防疫，孩子們不能參加實體夏令營，三級警戒也讓許多家庭經濟、生活造成一定程度的衝擊，圖書館因此特別推出線上營隊的陪讀活動，同時透過將餐券宅配到家的方式，及時補位，讓弱勢學童在疫情期間也能獲得妥善的用餐照顧。

線上陪讀閱讀營包括「小小英文主播營」、「繪本遊戲課」、「趣味FUN英文」、「心智圖創意學習」、「翻轉數學玩桌遊」等，各種不同型態的線上即時互動課程，邀小朋友一起線上同樂，弱勢學童完全免費，「幸福餐券」宅配到家，防疫不受限，7月2日起開放報名（須先完成資格審核），詳細活動資訊及報名方式可查詢新北E書房網站（https：／／search.tphcc.gov.tw／eLibrary），洽詢電話：（02）29537868轉8007。