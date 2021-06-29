新北市立圖書館7月起推出真人圖書線上共讀。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館各區分館配合防疫三級警戒，暫停開放，圖書館特別從7月開始至11月止，推出「真人圖書」線上共讀活動，邀民眾一起來共讀來自不同領域、不同生命經驗的「真人圖書」，在疫情肆虐的全世界裡，增添一些人與人之間互動交流的溫度。

新北市立圖書館王錦華館長表示，疫情改變了人們的生活和溝通方式，民眾無法進行群聚活動，課程多轉為線上教授，會議改成線上，上下班時間錯開，因此少了很多與人建立連結的機會，同學不再「同」學、同事不再「共」事，不見面、不互動，也開始漸漸失去人情溫暖。

因此圖書館特別以「疫情影響之下，人們如何建立連結」為主題，從7月推出「真人圖書」線上共讀活動，透過線上對話的方式，讓民眾可以和各個領域、不同生命經驗的「真人書」，面對面交流分享，舒緩疫情所帶來的疏離。

7月17日首先邀請到英國行銷碩士畢業擁有多年實戰經驗的多元斜槓國際講師王宣雯，將和大家分享如何透過故事快速銷售產品、服務、品牌，同時定位自己，讓大家快速記住你，將產品服務品牌賣出去，順利度過疫情風暴。

8月邀請到本身也是追星一族的高中教師任宇文，將和大家分享自己如何利用追星學演戲、考英檢、學韓文，甚至完成論文、出書、製作教案等經歷，透過「追星」，習得技能和獲取體驗，讓更多人了解追星也可以成為一種信念的貫徹，而非只是表象膚淺的迷戀，以及盲目的追求。

相關活動資訊可查詢新北市立圖書館網站，洽詢電話：（02）2953-7868。