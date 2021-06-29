不少新鮮人在求學期間選擇打工，一方面是為了賺取額外收入，一方面也可及早累積社會經驗，不過即便並非正職工作，打工的面試過程，其實不如外界想像得這般簡單，有名網友就將應徵INDITEX集團的心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供正在尋求兼職機會的在校生參考。

這位網友在大學一年級時，應徵了INDITEX集團的兼職工作，該集團旗下共有ZARA、PULL&BEAR、Bershka等知名品牌，相當特別的是，面試的時候並不會特別針對哪個品牌，而是等面試結束後，由公司統一分發。從投遞履歷到接獲錄取通知，中間僅有1次現場面試，當天流程可分為團體面試、個人面試2部分。

首先是團體面試，當天包含該網友，在場共有3位面試者。第1關是自我介紹，面試官會先離開房間，請3位面試者互相自我介紹，等面試官進來後，再請他們輪流介紹彼此。第2關則會抽2張牌，1張是模特兒的照片，1張是英文句子，前者須形容模特兒身上的衣服，並舉出1名經常穿著類似風格的公眾人物，後者則須先唸出那句英文，再說出它的中文意思。

團體面試的第3關，幾乎是每次面試的必考題，也就是對於公司的認識。在這關中，面試官會請面試者說出自己知道關於INDITEX集團的1件事，該網友認為這並不困難，只要事前爬文、做好功課，就會有很多事可以分享。至於最後1關，則是個人面試，同樣相當輕鬆，面試官僅提出2項問題「為什麼想應徵」、「有什麼問題想詢問」就結束了這次面試。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，每逢寒暑假期間，許多學生都會尋求打工機會，面對兼職旺季，除了精進自身能力之外，還可透過「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人準備心得與經驗分享，進而快速掌握面試技巧，提高錄取率。