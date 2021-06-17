在找工作的路上，雖然每位求職者的理想目標不盡相同，主要考量的因素卻大同小異，像是薪資待遇、福利制度、工作穩定性、未來發展性等。有名新鮮人應徵的工作，正恰巧符合以上所有條件，既是外商、大公司又是工程師職位，他將面試過程分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供即將踏入社會的應屆畢業生參考。

這位網友應徵的是日本樂天，當時聽完公司到校舉行的說明會後，嚮往海外工作的他，毫不猶豫地投遞了履歷，並在幾天後收到了線上測驗的通知。測驗內容是程式問題，難易度介於LeetCode的Easy與Medium之間，限時1小時，並須在1周內完成。還好內容只有1題，且不限制使用的程式語言，讓他感嘆這家公司「相當仁慈」。

現場面試總共分為上午、下午2關。第1關的面試官是位工程師，在聽完該網友的英文自我介紹後，對方並未如他所想地深入詢問技術性問題，反而是開始聊起許多非技術性問題，讓他感到相當驚訝，不過幸好事前準備充足，即便出現超乎預期的狀況，兩人仍然溝通融洽，互動相當良好。結束後大約2小時，他就收到晉級最終面試的通知。

時間很快到了下午，該網友回到現場，才發現與上午的面試不同，最終面試是採用遠端的方式進行，和人在東京的主管用Skype連線。不幸的是，由於他先前沒有視訊面試的經驗，一開始就有些亂了陣腳，自我介紹講得稍長了，接著也因為收音不清楚，他幾度請對方重述問題，最後僅憑關鍵字盡力揣測及回應，可想而知，丟失邏輯力的他，最終並未獲得Offer。

回顧這場面試，該網友表示，雖然只差臨門一腳，因此感到很可惜，但也從這次經驗中獲得許多，他建議英文口說、聽力需要多找人練習，也應檢討每次失誤的原因，以免重蹈覆轍。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情之下的遠距面試，讓不少缺乏經驗的求職者感到相當苦惱，除了事前練習之外，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人準備心得與經驗分享，不僅可快速掌握面試技巧，還可獲悉有利求職的各式資訊，進而提高錄取率。