新型冠狀病毒病 (COVID-19)肆虐全球，為抵抗病毒傳播，世界各國持續研發疫苗的同時，醫療、醫材也不斷推陳出新，期盼能遏止疫情的擴散外，並找到治療的最佳方法。想成為身負全球健康重任、醫療研發產業的尖兵，該如何著手？網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」中，分享Medtronic美敦力外商醫材面試經驗，教你如何在重重關卡中，突破重圍。

網友所應徵的是Medtronic美敦力外商醫材「雛鷹計畫 」中的Sales Trainee一職，筆面試總共有4大關卡。首先，第1關是英文筆試＋智力測驗。英文考多益加快版的聽力、托福的文章閱讀、高中學測的克漏字、高中學測的句子中翻英。整個筆試過程約3小時，相當考驗考生的耐心。要提醒的是當天絕不能遲到，因為考試時間一到，試場就會準時把門關上。

第2關是團體面試。先是自我介紹1分鐘，然後公司會給一個情境題目，約10人1組，經20分鐘討論後由面試者推派代表上台報告。網友認為這題目不難發揮，重點是想藉由過程評估、觀察每位面試者的互動及積極程度。結束團體報告，接下來面試官的問題比較刺激。「你覺得這一組哪3個人最應該被我們淘汰？」、「你剛剛被指名為應該被淘汰的那位，你的想法是什麼？」面對這直接又狼性般的尖銳問題，網友建議，平常心面對就好，臨危不亂、有條有理的應答應該就是最好的回覆。

到了第3關的個人面試，這階段有4位主管，問題基本上還算簡單，問題都從你履歷的經驗為出發點。要注意的是，最後一題請務必要發問，因為這代表你對工作的重視以及是否有做功課。經過2、3關後，還有產品報告這一關，公司會給求職者1周時間做準備。情境是假設你要將此項產品推銷給醫療人員，有15分鐘可報告。產品報告結束後會再與6位主管進行面試。網友感覺這過程比較像聊天，可藉此讓公司更加了解你。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，企業招募選才，為招到頂尖的優秀人才，不僅筆面試關卡升級，就連問題也愈來愈一針見血、切中要害。無論是「誰該被錄取？」，還是「如果你是面試官，想要淘汰誰」等讓求職者膽戰心驚的問題，都可參考「面試經驗暨工作甘苦談」學長姐的經驗，讓你避開雷區減少不必要的失誤，做出妥當又合宜的回答，讓面試官一眼看見你的高適性。