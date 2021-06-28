好久不見的朋友聚會，有一位朋友講起她與丈夫吵架的故事，於是大家開始訴苦「自己厭倦了跟丈夫說話」。

然而，彩恩卻羨慕這些和丈夫吵架的朋友們。彩恩的丈夫屬於「迴避型」，當氣氛變得差或尷尬，就會乾脆逃離現場。每次彩恩說：「老公，跟我聊一下」叫他出來時，他總是用各種藉口搪塞。不說話就不會吵架的現況，外表看似和平相處，但彩恩卻心焦如焚。

●對著牆壁自言自語的感覺

人際關係之中，當有爭執或衝突發生的時候，指責對方的類型稱為「攻擊型」；不願表達自我想法或立場的類型稱為「迴避型」。迴避型的人害怕受傷，所以不願正面應對「衝突」，藉由逃跑迴避問題。

無論是攻擊型或迴避型皆為不善於處理衝突的人，因為不管是責罵、忍受或逃避對方，最終都會促成這段關係的決裂。但針對迴避型的人仍有辦法解決，僅需要讓他經歷過一次透過溝通，而成功解決衝突的經驗，往後便會產生更多利用溝通解決問題的機會。所以這時，熟悉說話技巧非常重要。

這與心理學家諾里斯的研究結果不謀而合：彼此讓步的情侶、單方讓步的情侶及各自主張的情侶，哪一對情侶的信賴度最高？答案是各自主張的情侶。因為他們會明確講出自己的慾望，並互相磨合，因此更能了解彼此。

●中斷對話的「 瞬間 」藏有提示：迴避型的人通常是什麼時候會想要迴避問題？

第一，心情很糟或受到壓力的時候。

迴避型的人承受不起責難，假設對方不斷指責自己，他們會產生「這話題下次再說」、「你太激動了，所以我不想講話」的反應，甚至斷絕聯繫。

這時候對方會以為「這是在無視我嗎？」而更加生氣，但千萬別誤會，迴避型的沉默並非無視對方，他們只是需要「思考時間」。迴避型的人須花更多的時間解決衝突，因此當問題發生後，他們要有獨自思考的時間，以及遠離人群的自我空間。

第二，問題發生時，他們無法立即想到解決根本之道，只好躲進洞裡沉默。

那麼，以下將探討迴避型的沉默。當你的戀人或另一半在發生問題時一言不發，請想一下「兩人間的對話何時斷了？因何事開始逃避話題？」

上例彩恩的丈夫假設在「交往剛開始」就出現逃避問題的現象，很有可能是小時候養成的習慣，但若是結婚後的某個時機後才開始出現這種反應，就表示原因是出自於另一半的語氣與表達方式。在某個瞬間，另一半會開始表現出指責或嘲弄的攻擊態度；而「迴避型」的人則會逃避問題，展現出自我防禦。

舉例言之，常喝酒的丈夫今天又喝醉晚回家，妻子對丈夫說：「既然要喝到超過凌晨十二點才回來，何必回家？家是你的旅館嗎？」丈夫：「我錯了，明天開始會注意的。」妻子更憤慨地說：「哪裡錯了？你說啊！錯在哪？」丈夫不管做什麼或說什麼都會被罵，最後決定乾脆什麼都不說，成為經典的沉默案例。

(本文摘自《抱歉，當時不該這樣對你說》/皇冠出版)

【作者簡介】

朴民榮 박민영

資深溝通培訓師。創辦「Huspeech」公司，以「發自內心的一句話」為核心理念， 協助諮商對象解決溝通問題。

她的諮商對象十分廣泛，從結婚三十年的夫妻，到熱戀中的情侶；從五十歲的 CEO，到二十歲的社會新鮮人都有。她認為說錯話不僅會失去彼此的信賴，也可 能在對方心中留下無法泯除的傷痕，所以一直不斷思考如何透過說話來修復不安 定的人際關係。

曾任京畿道警察面試委員、京畿道人才開發學院講師、烏山大學實用社會福利學 系外聘教授、勞動部面試講師。現任韓國放送藝術教育振興院主播部教授、麻浦 區勞資福利支援中心面試講師、崇實大學講師。

另著有《立即見效的 Youtube 說話課》、《主播＆電視人的就業成功秘訣》、《你是 第一次上台報告吧？！》（合著）、《我是報告王》（合著）等書。