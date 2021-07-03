網路名言「阿姨，我不想努力了」，竟真實發生！一名網友PO文，稱疫情期間遇到佛心房東，連續兩個月只收半價房租，不僅夏天冷氣吹到飽，連冰箱都改成飲料自助吧，讓分租的房客們超感動，直呼真不知道該怎麼報答。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，一向以為傳說中「別人的房東」，沒想到竟被他遇上。女房東考量這兩個月來受疫情影響，房客生活不易，傳訊「這個月也是給阿姨5000房租就好，夏天冷氣的電表也不跟你們算了，大家都辛苦，撐一撐、沒事少出門」。

原PO說，房東除了降房租，看他們常出門買喝的，乾脆連冰箱都堆滿咖啡，成了飲料自助吧，減少不必要的外出，落實防疫。超佛心舉動讓自稱「小小魯蛇」的房客直呼「不知道怎麼報答了啦」。

網友大虧，很明顯房東在暗示「都是自己人了，談什麼報答」、「其實阿姨知道你不想努力了」、「還叫阿姨？該改口了吧」。有網友認真表示，台灣這時候就是需要互相體諒的正能量，大家一起共體時艱。