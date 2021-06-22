又到鳳凰花開的季節，但今年受新冠肺炎疫情影響，往年如火如荼展開的畢業季活動，今年多改為線上進行。高苑科大各院預錄畢業影片於6月19日統一進行首播，邀請畢業生於網路觀看接受祝福。另外，崑山科大企研所今年有對「偽祖孫檔」一起取得碩士學位，實踐只要肯學習、年齡不是問題，而畢業更非學習的終點。

為因應新冠肺炎疫情，企業和校園紛紛啟動居家辦公或遠距教學，而在產業端，文武百業也主動提高防疫規格，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

值得一提的，高苑科技大學110級畢業典禮採用預錄影片，供各畢業班導師於畢典當日帶領畢業生們一同線上觀看，讓「最後的一堂課」更充滿溫馨與回憶，同時首度舉辦的線上畢典模式，突破過往形式，亦象徵高苑科大祝福畢業生面對未來職涯，定能超越自我、再創高峰。

高苑科大校長趙必孝致詞表示，學校在數位科技上持續精進，以數位領航、促進產業轉型為目標，成立「5G大聯盟」，與50位的企業家共同來發展未來的5G建設，也成立「智慧物聯網實驗室」投入A I O T時代，還有「無人機考照培訓基地」，讓更多學生在校內取得無人機的航照，種種創舉都希望讓畢業生們以身為高苑人為榮！勉勵所有的畢業生，在疫情之下能保有喜樂的心、持續學習，在安靜中積蓄力量，等待合適的時機，昂首出發。

同樣是畢業典禮，崑山科技大學企業管理研究所創立以來，總是吸引各年齡層的學生報名進修，今年更歡送創立至今的最高齡畢業生76歲陳富雄，他與同班年齡最小的25歲的林芝琪相差超過50歲，這對宛如「祖孫檔」的同班同學，此屆一同取得碩士學位，陳富雄也獲頒「終身學習獎」。

50多年後再回到學校當起學生，陳富雄的求知欲比年輕一輩的同學還要旺盛，在同學的協助下，他學會電腦的簡單操作，懂得用電腦查資料、做功課，逐漸讓專業能力有所精進，企管所教授們認真的教學態度及務實經驗，更讓他獲益良多。

與陳富雄同班，年僅25歲的林芝琪，目前擔任佳湘麵包的督導工作，由於她從小就在市場的銷售現場工作，對於叫賣實務有很深的體會，這間夜市起家的烘焙坊，目前已走上企業化經營，員工已達250人。林芝琪認為需要精進自己的管理技術、知識，因此選擇到崑大企管所進修，準備未來可以承擔重任。