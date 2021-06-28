新冠疫情進入三級警戒，全國學校也改成居家線上學習，僑泰高中，規劃一系列性平、環境、生命教育線上課程，其中生命教育課程，特別規劃〈社子島少年行〉紀錄片欣賞，片中主角「仔仔」，正是僑泰高中的傑出校友，透過影片帶領學弟妹思索相關議題。

〈社子島少年行〉紀錄片，內容描述描述社子島青少年尋找自我生命價值的歷程，也傳達「給人幸福，就是幸福」的正向信念。片中主角「仔仔」作為青少年們的「導師」帶領他們用廢棄物打造一台改裝機車，用以完成環島的信念。

「仔仔」本名叫許廷瑞，是國內知名金屬雕塑藝術家，曾被雜誌評選為「亞洲十六位不能不知道的新銳藝術家」之一，作品遍布全台各地，也因藝術領域的成就，當選僑泰高中五十周年校慶傑出校友。

求學過程中，許廷瑞有過叛逆、有過人生迷惘，但當時擔任高中部主任的温順德校長，一路陪伴並耐心引導，還在畢業紀念冊中寫下「你將會在台灣每個角落留下自己的足跡」，祝福話語。〈社子島少年行〉首映會，許廷瑞邀請校長參與，在致詞時感性表示，過去僑泰的師長沒有放棄他，現在他也沒放棄這群社子島的孩子，將來也會用自己的方式，將這份助人的信念繼續傳承下去。

機一甲班賴宏瑒說，社子島少年陽陽因為遇到貴人而成長，未來遇到困境時他不會輕言放棄，會如廷瑞學長一樣樂於幫助他人。高一一班張丹綺則說，廷瑞學長做事，總保持熱忱與決心，將來她會以溫暖的心，鼓勵遭遇困難的人。國二六班黃威綸也表示，老師對待常犯錯的自己，總會耐心教導，讓他逐漸學會對自己負責，他也想和影片中的少年陽陽一樣，勇敢改變自己，追尋自己的人生目標。

校長温順德表示，僑泰重視品德陶冶，並鼓勵多元學習，儘管因疫情而改採線上教學，但品德教育則不能片刻停歇。他要求學務處在社團與班會時間，規劃一系列線上全人教育課程，供學生在家學習，並以傑出校友許廷瑞為典範，期許同學都能為自己負責，有能力時不吝幫助別人，展現生命的價值與意義。