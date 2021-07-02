國民黨立委洪孟楷昨日（1）召開線上跨部會協調會。（圖／取自洪孟楷臉書）

本土疫情對藝文人士生計造成嚴重衝擊，文化部藝文紓困引發申請困難爭議。國民黨立委洪孟楷昨日（1）特別開線上跨部會協調會，成功為藝文人士爭取三大方案，包括勞保局盡快取消勾稽、提供公務信箱便於民眾檢附資料與聯繫、開放從業人員用薪資單或演出照片等更多元形式證明身分。網友則直言：「紓困的配比就是：「我給Ａ也給Ｂ，再給Ｃ也給Ｄ，但是Ｅ你要嗎？Ｅ我就是不給你！這也是現在大家最不滿的地方。」

洪孟楷昨日在臉書發文表示，最近接獲許多藝文工作者的陳情，在申請紓困4.0時因為有投保職業工會，所以被政府系統認定為已經申請勞保紓困，文化部紓困則被自動退件。政府大力宣傳紓困4.0補助要從優、從寬、從速，申請時才發現有許多限制條件，現在又發現各部會間身分認定卡來卡去的問題，不僅導致基層公務人員苦不堪言，民眾更是怨聲載道。

洪孟楷指出，紓困不是競爭型補助，而是救急的救命錢，他也提醒相關部會，務必要減少民眾的不便，該發的就盡快發，才能達到即時雨的效果。經過多次來回的發言及討論，本次會議中得到三點結論：

一、許多藝文工作者被勞保局納入系統而無法申請文化紓困，勞保局應盡快取消勾稽，並跨部會讓文化部盡快取得資料，從業人員才能盡快獲得補助。（獲勞動部文化部同意）

二、由於紓困專線最近很難打通、民眾求助無門，請文化部除了提供審查人員的電話，也須附上公務信箱，方便民眾透過電子郵件檢附文件、更快速方便聯繫。（獲文化部同意）

三、考量藝文工作者、劇團的特殊性，文化部應該開放從業人員用薪資單、演出照片等更多元的形式證明身分，方便各類型的藝文工作者申請紓困補助。（文化部承諾研議）

文章一出，獲得不少討論，有網友表示：「紓困的配比就是：「我給Ａ也給Ｂ，再給Ｃ也給Ｄ，但是Ｅ你要嗎？Ｅ我就是不給你！這也是現在大家最不滿的地方。」其他網友則紛紛回應：「幾千億紓困預算不知編到哪？」「台灣像極了40年前的菲律賓」、「藝文補助要嚴格訂定不雅及傷風敗俗的內容不得請領，那種國罵、罵到祖母器官也在領，真的開眼界了，教壞囝仔大小！」「說要為民眾紓困，結果根本看得到吃不到」。