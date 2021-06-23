有台生報考上海同濟大學口腔醫學，被問到「你覺得3D列印會如何應用在口腔醫學」以及「你願意前往武漢支援嗎」；報考湖南大學新聞廣播系被問到「有沒有看湖南衛視的節目」；報考法學系被問到「認識中國著名的法學家嗎」。這些問題都要求台生事先花時間研究大陸相關領域的專業知識。這也意味著大陸大學愈來愈有自信心，懂得以「問問題」去篩選理解大陸、認同大陸的台灣學生。

這兩年由於政治氛圍，台灣學生想去大陸就學，通常是鴨子划水，只做不說；雖因疫情導致赴陸就學人數減少，但仍保持一定的人數。一般而言，若第一關也就是學測成績通過初審，接下來的面試，是台生能否錄取的關鍵，尤其愈好的陸校愈重視面試。

面試基本題是「有沒有來過大陸」、「為何申請本校」、「兩岸大學有何不同」等，這是台灣學生要去大陸念書之前，本來就要問自己的問題；還有一類面試題是從考生自述中出題，詢問考生的愛好、參加活動或得獎經歷，以了解考生有沒有灌水、膨風。

但第三類考題是跟專業領域相關，考的是台灣學子對大陸的了解。想讀電影？那麼要提出對大陸電影的觀察，可不能只是「我看過《大紅燈籠高高掛》」；想讀新聞廣播？也要對大陸影視產業鏈有基本認識；想讀理工和生醫？那就要了解大陸科技的最新發展。其他學科亦然，台生應該要做好「去了大陸可能就要留下來工作」的心理準備，一併瞭解相關專業在大陸的發展脈絡。

最後一類面試題涉及認同，例如問醫事類台生「你願意前往武漢支援嗎」。注意，這裡問的不是醫學系學生畢業時要複誦的古希臘醫師希波克拉底斯（Hippocrates）誓詞；不是「你願意去偏鄉行醫嗎」的那一類「醫者仁心」普世價值，而是問台生：願不願意去2020年新冠疫情期間，被台灣官方高度汙名化的武漢？此時考生一昧吹捧大陸，可能反而討不了好，面試官更想了解台生有沒有獨立於台灣政治氛圍的判斷能力。