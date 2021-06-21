不受景氣影響，貨櫃航運因受惠疫情導致的需求及歐美解封庫存回補等利多條件之下，不僅業績直線攀高，在台股表現上更是亮眼。穩健經營，加上前景持續看好，海運、物流業吸引不少投資客跟單買進外，招募職缺也是求職者關注的矚目焦點。就有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，無私分享長榮海運、陽明海運、萬海航運各家營業人員的筆面試心得分享，點出各家報考的準備要訣。

根據網友的觀察，各家海運考題其實都大同小異。值得一提的是，國際局勢多少會影響海運產業的動態，因此筆試通常都脫離不了每日新聞會看見的「國內外時事題」，這是考生準備時要特別注意的地方。

網友透露，像長榮海運，除了考國際局勢，還會考公司的時事背景、邏輯、8個十位數加法5題、適職測驗、英文。其中，適職測驗會問你「對於加班的看法」、「遇到同事不好會怎麼解決」等問答題。英文試題則是跟多益差不多等級的聽力跟閱讀共50題。面試時，會再依你自傳裡所寫的內容提問，還有「看圖說故事」，得用英文描述圖片上看的內容。

相較於長榮海運，陽明海運筆試則沒有考公司的歷史跟時事，只有國際時事。而且，也沒有考加法，而是考亂數中找到不一樣的數字這類的題目。此外，陽明海運的適職測驗是用選擇題，如：「你遇到困難容易放棄」，用1~5（從1非常符合到5完全不符合）來選擇。到了面試階段，第一關是全英文面試，第二關則是中文面試。

英文考題除了類似多益題型，網友對萬海航運英文測驗印象特別深刻，認為其難度倍增。聽力是放整串個人獨白，完全沒有紙本，只有答案紙。所以考生聽力一定要多加練習。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，掌握時事、趨勢，才能跟上時代脈動。有鑑於此，企業招募選才，除了考專業科目外，也會融入時事考題，以測試求職者對時勢的了解程度。無論是專業考科，還是時事問答，在「面試經驗暨工作甘苦談」中，都有各行各業的學長姐無私分享各式考題、準備要訣，讓你掌握有利資訊，事半功倍成功錄取好工作。