雖然新冠肺炎疫情三級警戒不斷延長，對不少產業造成衝擊，但仍有許多企業在實施應變措施之際，仍持續為公司人力資源布局。1111人力銀行舉辦「2021幸福企業票選活動」，其中，數位遊戲公司長青資訊致力擴展東南亞市場，目前正積極攬才。此外，還有入圍幸福企業的員工，因上網認證公司福利而幸運抽中萬元獎金。

長青資訊股份有限公司重視人才，為吸引優秀人才加入，提供薪資上看15個月具市場競爭力的年薪，除享有三節禮金、鮮榨果汁、水果切盤、零食飲料無限供應、壽星生日禮金、每年享有晉升調薪機會等誘人激勵制度。

長青人更擁有免費早午餐、每日工時7.5小時優於業界、不定期聚餐與多項福利，並鼓勵員工活動筋骨，除設置舒適的健身房外，另有瑜珈社、桌遊社、電影免費看等令人稱羨的娛樂活動，讓同仁們下班後能夠放鬆身心。

長青資訊主打明亮開放式辦公環境獲得好評，在開放而接納的工作環境中，多數員工平時忙於工作，與同事之間難得有假期相處的時間。同時也十分重視團隊凝聚，在非疫情期間，會安排每半年1次春秋季活動，往年在春節假期後，率團出發採草莓，讓同仁留下難忘的春遊回憶，有適當的休息和放鬆，團隊才能走更遠的路及永續發展。

提供半導體封裝和測試代工服務的矽格股份有限公司，提供優質福利與完善工作環境，讓員工自發性力挺公司參加幸福企業票選活動。目前在矽格擔任資深工程師的林先生，電子業工作資歷超過20年，因為公司福利佳，得知公司有參與幸福企業票選活動後便上網為公司投票，因而幸運抽中票選活動提供的萬元獎金，林先生說，「有享受過才敢掛保證。」

對於矽格提供的員工福利，林先生進一步指出，公司制度完善，且保障年薪14個月，對於需要養家的自己來說，感覺多了份保障。另外，像是生育補助、員工聚餐、優惠票劵等，公司也都很大方，例如：超商、百貨禮券、餐券等，都會不定期發放，若不是進入矽格之前就有2個小孩，真的會考慮再增產報國。