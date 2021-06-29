新冠肺炎疫情尚未趨緩，彰化銀行近日宣布，為使同仁安心上班，將為全體員工投保防疫險，並提供購置防疫物資費用補貼、因公確診慰問金、因公隔離住宿補助及支援進駐維運同仁行政獎勵，與員工共同抗疫。

彰化銀行表示，為使同仁安心工作，疫情期間若員工因公確診，行方將發放2萬元慰問金，因公隔離期間入住防疫旅館則補助每日最高3000元。另為維持金融服務不中斷，進駐確診單位支援服務之同仁，將給予行政獎勵。同時，為鼓勵受疫情衝擊仍維持業務競爭力的分行，以及堅守崗位表現優異的同仁，皆設有行政獎勵機制，以感謝其在防疫期間支持公司並持續服務客戶。

此外，彰銀為體恤全體同仁於疫情期間恪守崗位服務客戶，統一為同仁投保防疫險以減少員工面對疫情的壓力，且為減低同仁染疫風險、加強防疫，並進一步提供員工防護力，彰化銀行在採購防疫物資預算中，額外再增加每人1000元經費預算，用以採購口罩、手套、防護衣、酒精等防疫物資，致力保障安全健康的辦公環境。

不只彰化銀行，自三級警戒開始後，人與人連結頻繁的金融業紛紛祭出防疫策略，將員工和客戶安全放在第一位。像是遠東商銀表示，除持續配送同仁個人口罩、防護面罩等防疫物資，近期亦在既有的員工團體醫療保險外，另為同仁加保「法定傳染病健康保險」，保障內容包括確診關懷保險金、隔離費用保險金、住院日額保險金及加護病房醫療保險金，為員工建構安心的防護網，其中確診員工如因醫院滿載而被轉往防疫旅館或集中檢疫所，視同住院，亦可領取雙重日額保險金（含原團體醫療保險）。