有「台灣最美麗歐巴桑」稱號的64歲女星陳美鳳，出道逾40年仍保有凍齡外貌及火辣身材，日前翻出一張年輕時的泳裝照，讓所有粉絲眼睛大吃冰淇淋，沒想到昨（11日）曬出婚紗照，更是掀起網友議論，不過仔細一看，是她過去演出八點檔的劇照。

陳美鳳曬出21年前演出《長男的媳婦》的劇照，只見她穿著一襲白紗，頭輕靠在劇中飾演丈夫的倪齊民臉上，兩人對著鏡頭曬發出粉紅泡泡，雖然是應劇情所需，依舊是閃瞎眾人，更藉此罕見道出闖蕩演藝圈多年的心聲，她表示轉型演媽媽後，又轉型演媳婦，過程中承受不少壓力，但碰到好的編劇及劇本，可以成功改造一個演員，也讓她主演的《長男的媳婦》創下高收視率，對於這些屬於自己的黃金歲月，讓她直呼：「感謝觀眾對對鳳鳳的疼愛」。

這張劇照發布不到一天，就超過2萬名粉絲按讚，更勾起所有人過往回憶，紛紛留言：「我最懷念美鳳牽手出頭天這部戲的演出」、「你跟倪齊民演兩部戲夫妻好好看，長男的媳婦，還有不了情」、「世間父母也好看。鳳凰演一個狸貓換太子的揪心的母親」、「漂亮女神美鳳姊不管演什麼角色，您都是演的那麼好，真是太棒了」。

日前，陳美鳳曬出與毛孩子的生活照，就有粉絲心疼她還單身，留言：「小鳳鳳，你太孤單了 只有狗陪你」，對此，陳美鳳則是高EQ回應：「不孤單，就算我有小孩，他們也不一定陪在我身邊」，