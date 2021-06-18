萬福庵廟埕與街區改造後的面貌。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

市定古蹟萬福庵照牆近來完成新作石材鋪面，不再恢復畫設停車線，提高廟埕空間質感，搭配修復中的市定古蹟陳世興宅遷移既有路燈，重視古蹟場域整體感營造，加上葉石濤著作描述此地文句及相關府城石刻，增加歷史街區空間自明性，也讓居民更意識老街存在價值，未來待陳世興古蹟修復完成，將更添街區古味。

台南市文化局投入約1700餘萬元改造「古蹟萬福庵照牆及陳世興宅週邊街區」，這也是台南市「再現赤崁署光計畫」子計畫之一。基地屬府城歷史發展之重要核心地區，街廓坐落有直轄市定古蹟「萬福庵照牆」、「陳世興宅」，並鄰近赤嵌樓、祀典武廟、大天后宮等國定古蹟，現況仍維持舊有空間紋理關係，形塑整體歷史街區及文化園區、古蹟氛圍，為本案改造重點。

其中，萬福庵為街區最重要庵寺之一，也是文學家葉石濤在小說〈魁儡巷與關三姑〉、同名作品〈萬福庵〉屢屢提到的場景。

文化局指出，街區工程為避免大規模二次開挖，過程一併邀請管線單位、里長參與，一次完成。目前陳世興古宅後方巷弄已有民居自發性整備活化舊有房屋，一掃過去幽暗窳陋之環境，達到活化振興之綜效。

文化局說，全國首開先例的《台南市歷史街區振興自治條例》自2012年7月11日起公布施行，為本市文化憲章確立邁出重要一步。依自治條例指導，相關主軸政策漸次展開，包含「歷史街區調查及擬定計畫」、「歷史老屋培力輔導計畫」等政策性計畫；另一主要政策為歷史街區公共領域改造，也是促進歷史街區活化的重要觸媒，不僅改善住民生活環境，再現歷史巷弄風華，並提高老屋再利用活化誘因。