台中市連續2日「嘉玲」市長盧秀燕在24日流行疫情指揮中心線上記者會中，仍語重心長籲市民要耐心保持「防疫不鬆懈」，另傳3起疑施打疫苗後死亡案例，迄今累計33人；台中市衛生局長曾梓展指出，3案例將通報中央釐清死亡與疫苗的相關性。

台中市衛生局長曾梓展說，第1例為新社區1名85歲女性，有失智症、高血壓病史，6月16日接種疫苗後，家人發現個案健康狀況較為虛弱，持續至22日因劇烈嘔吐送急診後住院，23日因低血壓及胃腸道出血急救無效。

第2例為南區1名63歲男性，有洗腎、3高、曾因心肌梗塞心臟有裝支架病史，6月17日接種疫苗後出現身體不適及抽筋現象，23日家屬下班回家發現個案已過世，通報119及警察，因個案已明顯死亡，故未送醫救治。

第3例為龍井區1名61歲男性，為護理之家住民，有糖尿病、失智症病史，6月16日接種疫苗，24日機構人員發現個案吃早餐時失去知覺緊急送醫，PCR檢驗為陰性，急救插管時發現口腔有食物殘留，急救無效死亡。

衛生局將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，送中央審議，若確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。