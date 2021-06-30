周玉琴身穿防護衣搭飛機。（摘自臉書）

周玉琴搭飛機包得密不通風。（摘自臉書）

主播周玉琴赴美打疫苗表示飛這一趟不輕鬆。（摘自臉書）

主持人周玉琴赴美打疫苗畫面獨家曝光！疫苗廠牌竟是XXX！而且沒人！沒人！沒人跟你搶！

台灣新冠肺炎疫情稍微趨緩，但疫苗仍不足，中天主播周玉琴日前在臉書發文表示，長考1個多月決定到美國施打疫苗，於是入境之後的4個小時，就近在CVS藥局施打第一劑。她也曬出搭機時全身穿了好像要上太空的防護衣，坦言飛這麼一趟真的不輕鬆，荷包壓力心理壓力都很大。

周玉琴發文表示上周人還在台灣就先上網預約，選定輝瑞，昨天人一到，只報上姓名生日等個資，確認身分就施打，現場觀察15分鐘沒有異狀就領注射證明，等21天之後施打第二劑。

她說：「整個過程極簡單，而且沒人！沒人！沒人跟你搶！不用跪求苦等，不用乞討謝恩，在這裡簡直就是你隨時隨地隨選，愛打不打隨便你，求你打的是美國政府，可是沒有財力，沒有親友投靠，不敢承擔旅遊風險的台灣人該怎麼辦，依然只能忍受漫長黑暗的等待。」

對於現在出境返台一律不准自宅居家檢疫，如果是高風險7國以外的，例如美國，或是最近討論熱烈的關島通通都要自費入住防疫旅宿或是集中檢疫所。對此，她在臉書表示：「坦白說，我一開始不認同，因為覺得好像被迫要關在一個更危險的地方，但是再仔細想了想，覺得這樣才是對的。好啦，這點我順時鐘，解釋一下我個人的想法。」

她表示「首先，自己守規矩不亂跑，不代表每個返台的人都乖乖守好，不會偷跑。二丶打完疫苗，體內有保護力，不代表體外沒帶病毒，自以為安全，鄰居可能覺得很危險。三丶花費太高，如果一家人可能額外增加近10萬元開銷，坦白說，這就是應該承擔的風險，也是責任。所以，聽說有人改機票，特別改從英國回來就不必自費隔離，我想這樣的染疫風險更高，小心得不償失」。