網紅「美麗妄娜」擁有前衛造型、火辣身材曲線，在個人IG擁有42萬粉絲追蹤，經營Youtube頻道擁有大量訂閱者，影片中會與粉絲們，分享她的日常生活，日前（15日）美麗妄娜在個人IG分享一張性感的照片，讓人引起無限遐想。

美麗妄娜也有著「真理女神」的封號，因先前拍攝一系列穿真理褲、真理婚紗、真理絲襪等列美照，而日前（15日）美麗妄娜在社群上表示：「最近健忘越來越嚴重了，我是誰的老婆？」照片中可以看到美麗妄娜穿著一件紅色細肩洋裝，上下齊開展露出野性美，白皙皮膚與修長美腿，搭配一雙黑色短靴，性感爆表！而她還曾花費上萬元，購買一隻老鷹，一起與老鷹同框畫面，相當霸氣！

許多網友在底下留言表示：「膝蓋的瘀青」、「我只知道我每個月都給我youtuber老婆的會員錢」、「什麼時候回家？」、「手跟腳怎麼都受傷了啊？要擦藥喔」、「妳是我老婆！妳是我最愛的老婆，老婆妳是最美的！」

美麗妄娜日前在個人Youtube影片分享自己擁有外表焦慮症，她表示：「因為自己是公眾人物的關係，隨時要出現在螢光幕前，不能有半點的瑕疵，這個瑕疵是我看自己內心的瑕疵，不能接受自己臉上有什麼、也不能接受自己很胖，這些都是我個人的準則。」經過低潮的美麗妄娜表示：「當我們很自卑的時候，我們可以解決的方法，要怎麼讓自己更好，當你變得更好的時候，就不會有這樣的問題了。」