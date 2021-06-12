新冠肺炎本土疫情嚴峻，全台處於三級警戒，為避免疫情擴散，各界呼籲民眾端午連假不要返鄉，雖然雙鐵出現退票潮，國道也首度實施嚴格儀控管制，未料昨（11日）晚間高速公路即時影像湧現車潮，讓藝人陳珮騏無奈發文痛批，不過得知真實狀況後，立刻喊話要全民一起守住。

陳珮騏昨晚PO出一張空拍照，只見路上塞滿車輛，無奈表示：「睡前看到這個…真的好無力…大家苦口婆心的勸導真的都沒用嗎？到底有多重要的事非得返鄉不可呢？」強調如果因此疫情遍延各地，將會是一場嚴重的浩劫，這些堅持返鄉的人也躲不過，更感嘆：「只能求天護佑台灣，天憐你們這些人的親友了」。

隨後，有卡在車陣中的網友表示並非返鄉車潮，而是政府實施儀控管制，導致下班車輛被卡在車陣，才造成部份路段回堵，陳珮騏得知狀況後，為了避免引發爭執，趕緊將貼文刪除重發，更再三呼籲：「留在原地的我們別因為連假就放鬆出遊了，遇到人潮多的地方，就趕緊且安全離開，必須工作的大家，也請繼續保重自己呦！拜託拜託！真的要守住啊」。

對此，網友也紛紛留言：「希望這次大家都能自律！好多好撐過這難關」、「希望只是路段回堵，如果返鄉人民太多，高雄可能也會大擴散了」、「有回去的拜託別群聚，防護清消要加強做好」、「我覺得是真的很多返鄉的，因為我家隔壁就是國道3號車很多」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922